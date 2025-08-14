Calciomercato Milan: Allegri pronto a telefonare a Hojllund. Le ultime sulla trattativa tra i rossoneri e il Manchester United

Il calciomercato Milan si muove con decisione sul mercato per rinforzare il proprio attacco, e il nome di Rasmus Hojlund del Manchester United sta diventando sempre più concreto. Il giovane attaccante danese, infatti, sembra aver compreso che il suo spazio a Manchester si sta riducendo e, di conseguenza, è sempre più intrigato dalla prospettiva di un trasferimento a Milano. Questa apertura è emersa chiaramente dopo un primo contatto diretto martedì sera tra i dirigenti rossoneri e l’entourage del giocatore. Hojlund ha manifestato una seria considerazione per il Diavolo, spinto sia dalla stima verso una delle società più titolate al mondo sia dall’opportunità di lavorare con un allenatore vincente come Massimiliano Allegri, il nuovo tecnico del Milan.

Un ruolo fondamentale in questa trattativa potrebbe essere giocato proprio da Massimiliano Allegri. Come riportato da La Gazzetta dello Sport questa mattina, non è da escludere che nei prossimi giorni l’allenatore livornese abbia un contatto diretto con Hojlund. L’obiettivo di Allegri sarebbe quello di spiegare al giocatore come intende utilizzarlo all’interno dei suoi schemi tattici e, soprattutto, rassicurarlo sulla grande fiducia che l’intero club nutrirà nei suoi confronti. Questa mossa sottolinea l’importanza che il nuovo allenatore del Milan attribuisce all’intesa tra tecnico e giocatore. Se da un lato Allegri è rimasto piacevolmente sorpreso da quanto sta mostrando Santiago Gimenez in allenamento, dall’altro è perfettamente consapevole della necessità di avere un’altra punta di spessore oltre al messicano per affrontare gli impegni della prossima stagione. La sua visione tattica, dunque, prevede due attaccanti di alto livello per garantire competitività su più fronti.

Nel frattempo, la trattativa tra i due club prosegue con impegno. Il Manchester United ha manifestato la sua apertura alla cessione del danese con la formula del prestito con diritto di riscatto, una modalità che il Milan predilige. Tuttavia, è ancora necessario trovare la quadra sulle cifre dell’affare. Attualmente, il Milan non vorrebbe superare i 40 milioni di euro come cifra complessiva per l’operazione. Gli inglesi, invece, puntano a ottenere 6 milioni di euro per il prestito iniziale, a cui aggiungere oltre 40 milioni per il riscatto definitivo. Questo evidenzia una distanza piuttosto importante tra le due società, stimata intorno ai 10 milioni di euro.

Hojlund, dal canto suo, ha già fatto sapere di preferire un prestito con obbligo di riscatto, magari condizionato al raggiungimento di determinate condizioni. Questa sua preferenza potrebbe facilitare la chiusura dell’accordo, ma indica anche la necessità di ulteriori negoziazioni approfondite. Il nuovo Direttore Sportivo del Milan, Tare, sarà chiamato a un lavoro diplomatico e strategico per colmare questo divario. I tempi per la conclusione della trattativa, come evidenziato dalla fonte, non saranno brevi come sperato dal Diavolo, ma la volontà di tutte le parti in causa sembra orientata a trovare una soluzione positiva. L’arrivo di un attaccante con le caratteristiche di Hojlund, fortemente voluto da Allegri e dal nuovo DS Tare, rappresenterebbe un colpo significativo per il Milan in vista della prossima stagione.