Calciomercato Milan: spunta quell’idea tra gli svincolati, Allegri valuta il colpo a costo zero

Calciomercato Milan: spunta quell’idea tra gli svincolati! Il tecnico rossonero Max Allegri valuta il colpo a costo zero

Nel calciomercato, i colpi a parametro zero possono cambiare il profilo di una squadra senza impattare sul budget. In questo contesto, prende quota l’ipotesi Takehiro Tomiyasu, difensore giapponese duttile ex Bologna e Arsenal, come possibile rinforzo per il Milan. Massimiliano Allegri, nuovo allenatore rossonero noto per il suo pragmatismo tattico e gestione dei dettagli, non avrebbe nascosto la delusione per un’estate al di sotto delle aspettative e guarda al mercato degli svincolati per colmare i vuoti.

Le mosse del club e i profili coinvolti

L’unico innesto dell’ultima finestra è stato Adrien Rabiot, centrocampista francese box-to-box, arrivato in scia a una situazione tesa con un compagno al Marsiglia. Un’operazione utile ma non sufficiente a soddisfare le richieste tecniche. Igli Tare, nuovo direttore sportivo con lunga esperienza di scouting e plusvalenze, sta monitorando piste sostenibili. Tra queste spicca Tomiyasu, riportato sui radar da Ekrem Konur, giornalista turco specializzato in trattative, secondo cui il Milan “osserva da vicino” il giocatore, pur senza aver presentato un’offerta formale.

Tomiyasu: profilo tecnico, stato fisico e concorrenza

Takehiro Tomiyasu, classe 1998, è un difensore capace di giocare da centrale, terzino destro e braccetto in una linea a tre. All’Arsenal, club di Premier League, ha raccolto oltre 80 presenze mettendo in mostra aggressività pulita nei contrasti, tempi d’anticipo e ordine in costruzione. Il nodo resta la condizione: reduce da un grave infortunio al ginocchio, è fermo da quasi un anno (ultima gara nell’ottobre 2024). Su di lui non c’è solo la Serie A: si registrano attenzioni dalla Super Lig, dalla Liga e dalla stessa Premier. Le società interessate intendono verificare lo stato clinico prima di affondare.

Perché il Milan ci pensa

Per il Milan, alle prese con un bilancio da preservare, un contratto non oneroso e l’assenza di cartellino renderebbero l’operazione strategicamente coerente. La duttilità di Tomiyasu aiuterebbe Allegri a coprire più ruoli e a variare sistema senza snaturare la squadra. Inoltre, l’età ancora giovane unita all’esperienza internazionale configura un profilo a basso rischio relativo e potenziale alto.

Prossimi passi

La valutazione medica sarà decisiva. Se gli esiti confermassero l’affidabilità fisica, Tare potrebbe trasformare l’opportunità in un jolly di mercato: un difensore affidabile, a costo zero, per rinforzare subito la retroguardia rossonera e allargare le opzioni tattiche di Allegri.