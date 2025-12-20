Calciomercato
Calciomercato Milan, rispunta quel nome E’ stato proposto ai rossoneri nelle ultime ore, ma c’è un ostacolo. Le ultime
Calciomercato Milan, torna d’attualità un vecchio obiettivo: proposto ai rossoneri, ma c’è un ostacolo che complica la trattativa
Il mercato del Milan non ruota soltanto attorno alla caccia a un nuovo centravanti o a un difensore di esperienza. Nelle ultime ore, come riportato da Gazzetta.it, sul tavolo di Igli Tare è spuntato un nome particolarmente intrigante per rinforzare la fascia destra: Arnau Martínez, classe 2003, uno dei talenti più brillanti della Liga con la maglia del Girona.
Arnau Martínez, il profilo: giovane, duttile, già maturo
Il laterale spagnolo ha attirato l’attenzione del Milan per una serie di caratteristiche che lo rendono un profilo ideale per il progetto tecnico rossonero.
- Versatilità tattica: Nonostante la giovane età, Martínez ha già mostrato una sorprendente maturità. Oltre a ricoprire il ruolo di terzino destro, sa adattarsi perfettamente anche come braccetto in una difesa a tre, soluzione che si integra bene con le recenti evoluzioni tattiche di Massimiliano Allegri.
- Ampio margine di crescita: È il classico colpo in stile Moncada: giovane, già testato ad alti livelli e protagonista del sorprendente percorso del Girona.
Il nodo economico: tra clausola e strategia del Milan
Se sul piano tecnico il gradimento è totale, la trattativa si complica quando si passa ai numeri.
- La clausola rescissoria: Il contratto di Martínez prevede una clausola da 14 milioni di euro. Forte della propria posizione in classifica, il Girona non sembra intenzionato a concedere sconti per una cessione definitiva.
- La posizione del Milan: La dirigenza rossonera, però, resta ferma sulla propria linea: cercare un rinforzo in prestito, eventualmente con diritto di riscatto. L’obiettivo è preservare il budget in vista di interventi più pesanti su altri reparti o per operazioni di maggiore portata nella prossima estate.
LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Ultimissime
video
Di Canio svela: «Alla Juve si respirava un’identità fortissima. Quando arrivai io c’erano Boniperti, Trapattoni, erano delle istituzioni: trasmettevano questi valori» – VIDEO
Paolo Di Canio promuove Luciano Spalletti: ecco che cosa ha dato alla Juventus e cosa serve per rilanciarsi. Le parole...