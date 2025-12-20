 Calciomercato Milan, rispunta quel nome E' stato proposto ai rossoneri nelle ultime ore, ma c'è un ostacolo. Le ultime
Calciomercato Milan, rispunta quel nome E' stato proposto ai rossoneri nelle ultime ore, ma c'è un ostacolo. Le ultime

2 ore ago

Arnau Martinez

Calciomercato Milan, torna d’attualità un vecchio obiettivo: proposto ai rossoneri, ma c’è un ostacolo che complica la trattativa

Il mercato del Milan non ruota soltanto attorno alla caccia a un nuovo centravanti o a un difensore di esperienza. Nelle ultime ore, come riportato da Gazzetta.it, sul tavolo di Igli Tare è spuntato un nome particolarmente intrigante per rinforzare la fascia destra: Arnau Martínez, classe 2003, uno dei talenti più brillanti della Liga con la maglia del Girona.

Arnau Martínez, il profilo: giovane, duttile, già maturo

Il laterale spagnolo ha attirato l’attenzione del Milan per una serie di caratteristiche che lo rendono un profilo ideale per il progetto tecnico rossonero.

  • Versatilità tattica: Nonostante la giovane età, Martínez ha già mostrato una sorprendente maturità. Oltre a ricoprire il ruolo di terzino destro, sa adattarsi perfettamente anche come braccetto in una difesa a tre, soluzione che si integra bene con le recenti evoluzioni tattiche di Massimiliano Allegri.
  • Ampio margine di crescita: È il classico colpo in stile Moncada: giovane, già testato ad alti livelli e protagonista del sorprendente percorso del Girona.

Il nodo economico: tra clausola e strategia del Milan

Se sul piano tecnico il gradimento è totale, la trattativa si complica quando si passa ai numeri.

  • La clausola rescissoria: Il contratto di Martínez prevede una clausola da 14 milioni di euro. Forte della propria posizione in classifica, il Girona non sembra intenzionato a concedere sconti per una cessione definitiva.
  • La posizione del Milan: La dirigenza rossonera, però, resta ferma sulla propria linea: cercare un rinforzo in prestito, eventualmente con diritto di riscatto. L’obiettivo è preservare il budget in vista di interventi più pesanti su altri reparti o per operazioni di maggiore portata nella prossima estate.

