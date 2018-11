Calciomercato Milan, asse col Chelsea: obiettivi Fabregas e Christensen

Il Milan continua a guardare in casa Chelsea per il calciomercato: dopo Bakayoko, a gennaio potrebbero arrivare Fabregas e Christensen.

Il Milan del fondo Elliott, del presidente Paolo Scaroni, attraverso il D.t. Leonardo continua a guardare in casa Chelsea per i propri rinforzi. Così, dopo l’approdo in rossonero di Tiemoué Bakayoko la scorsa estate, ora i rossoneri hanno messo nel mirino il centrocampista Cesc Fabregas e il difensore Andreas Christensen per il calciomercato invernale. Il Diavolo avrebbe avviato i primi contatti con i Blues per il giocatore spagnolo. I londinesi, visto che il contratto scadrà il prossimo giugno, potrebbero acconsentire alla cessione del giocatore a gennaio per non correre il rischio di vederlo partire a parametro zero.

Diverso è il discorso riguardante il centrale difensivo danese. Christensen vorrebbe giocare con più regolarità, ma finora non ha mai trovato spazio in Premier con Maurizio Sarri al timone della squadra, e ha collezionato appena 6 presenze fra Europa League e League Cup. Per questo una cessione in prestito al Milan rappresenterebbe per lui un’ottima destinazione per rilanciare la sua carriera. L’ultima parola, in ogni caso, spetterà sempre all’ex tecnico del Napoli: se Sarri dirà di sì, il club di via Aldo Rossi busserà ancora una volta alle porte del Chelsea per rinforzarsi.

