Milan, ricorso Higuain respinto: l’argentino starà fuori per due giornate

Il ricorso per la squalifica di Higuain è stato respinto: l’argentino starà fuori nelle prossime due gare di Serie A

Il ricorso per la squalifica di Higuain è stato respinto: l’attaccante argentino rimarrà, quindi, fuori nelle prossime 2 giornate, contro Lazio e Parma. A nulla è valsa la presenza dello stesso Pipita a Roma, di fronte alla Corte Federale d’Appello. Il ricorso, che si è concentrato sulla versione e sulle parole rivolte da Higuain all’arbitro Mazzoleni, non è servito a diminuire le giornate di squalifica. Higuain, una volta finita l’udienza per il ricorso, aveva già mostrato la sua poca fiducia in un risultato positivo.