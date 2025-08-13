Calciomercato Milan, è fatta per Athekame: è atteso in Italia. Formula e cifre dell’operazione ormai chiusa con lo Young Boys

Il Milan ha messo a segno un nuovo importante colpo in entrata, assicurandosi il giovane e promettente terzino destro Zachary Athekame. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto, l’operazione con lo Young Boys è ormai conclusa e il giocatore è atteso in Italia nelle prossime ore per sostenere le visite mediche di rito e apporre la firma sul contratto che lo legherà al club rossonero.

L’accordo è stato raggiunto sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per una cifra di 10 milioni di euro, una valutazione che testimonia la fiducia della dirigenza milanista nelle potenzialità del classe 2004. Nell’intesa, il club di Via Aldo Rossi ha concesso allo Young Boys anche una percentuale su una futura eventuale rivendita del calciatore, una formula sempre più comune per convincere i club a privarsi dei loro talenti più puri.

La trattativa, seguita da vicino da Moretto, ha visto un’accelerazione decisiva negli ultimi giorni, dopo che il Milan aveva visto respingersi una prima offerta inferiore. La ferma volontà del giocatore, che ha dato priorità assoluta alla destinazione rossonera, è stata un fattore chiave per superare la concorrenza e limare le distanze tra domanda e offerta.

Con Athekame, il Milan si assicura un terzino moderno, dotato di grande velocità, forza fisica e spiccate doti di spinta sulla fascia. Nonostante la giovane età, ha già maturato una preziosa esperienza internazionale, giocando da protagonista con lo Young Boys anche in Champions League. Il suo arrivo rappresenta un investimento strategico per il presente e soprattutto per il futuro della corsia destra difensiva del Diavolo, che si arricchisce di un prospetto dal potenziale internazionale. Una volta superate le visite mediche, arriverà l’annuncio ufficiale.