Calciomercato Milan, spunta un’ipotesi a sorpresa: Boniface gratis + un altro centravanti. Il club rossonero chiederà uno sconto al Bayer Leverkusen

Il futuro dell’attacco del Milan è appeso a un filo, e quel filo è il ginocchio destro di Victor Boniface. Oggi, domenica 24 agosto, è il giorno della verità, il momento in cui il club rossonero dovrà sciogliere le riserve e prendere una decisione definitiva su un’operazione che unisce enorme potenziale a rischi altrettanto grandi. Dopo due giorni di visite mediche estenuanti, distribuiti in quattro sessioni tra la clinica La Madonnina, il Centro Ambrosiano e una consulenza specialistica all’ospedale Galeazzi, le preoccupazioni sulla tenuta fisica dell’attaccante nigeriano non sono state dissipate. I dubbi si concentrano su quell’articolazione lesionata due volte in passato, possibile causa dei numerosi stop muscolari che ne hanno costellato la carriera.

L’esito di questi test apre a tre scenari distinti. Se arrivasse un’improbabile idoneità totale, senza rischio di ricadute, il Milan procederebbe con la formula già pattuita: un prestito con diritto di riscatto. Al contrario, se i dubbi dovessero persistere, resterebbe valida la possibilità di un prestito oneroso con opzione d’acquisto a 24 milioni, ma il club si assumerebbe un rischio calcolato. Esiste poi una “terza via”, un compromesso: tesserare Boniface con un prestito secco e gratuito, per valutarne la condizione nelle prossime settimane con un impegno economico minimo, ma con la necessità di tutelarsi ingaggiando un altro centravanti.

La dirigenza, come confermato dal ds Igli Tare a Dazn, è consapevole delle problematiche e sta ponderando ogni aspetto prima di agire. Ma il Milan non resterà fermo. La sconfitta con la Cremonese ha reso evidente la necessità di un numero 9 di peso per Allegri, e le alternative non mancano. La pista Hojlund resta viva, nonostante il forte inserimento del Napoli, sulla base di un accordo già impostato con lo United. Prende quota anche il profilo del giovane Conrad Harder, ventenne dello Sporting Lisbona, per cui il Milan si è inserito bloccandone il passaggio al Rennes, con un’offerta da 23 milioni più bonus per un acquisto a titolo definitivo. Sullo sfondo, rimangono i nomi di Breel Embolo del Monaco e Tolu Arokodaredel Genk. L’ultima settimana di mercato sarà decisiva.