Calciomercato Milan, Chiesa è una possibilità! Il suo agente è già al lavoro, ma servirà questo incastro

Calciomercato Milan, l’ex Juve Federico Chiesa è una possibilità concreta! Il suo agente è al lavoro, ma servirà questo incastro di mercato

Con l’avvicinarsi delle ultime ore della sessione estiva di calciomercato, il Milan si trova in una fase strategica cruciale, dove opportunità e necessità si intrecciano. Come sottolineato dall’esperto Alessandro Jacobone, è proprio negli ultimi giorni che si accendono le dinamiche più imprevedibili, capaci di ribaltare scenari e trasformare gli esuberi in occasioni d’oro per le squadre in cerca di rinforzi.

Snellire la rosa per rilanciare il mercato in entrata

La nuova direzione sportiva rossonera, affidata a Igli Tare – ex direttore sportivo della Lazio, noto per la sua abilità nel gestire il mercato in uscita – e la guida tecnica di Massimiliano Allegri – allenatore vincente con una lunga esperienza alla Juventus – sta valutando ogni mossa con attenzione chirurgica. Priorità assoluta: ridurre la rosa, liberandosi degli elementi fuori dai piani tecnici. In particolare, le possibili cessioni di Noah Okafor, attaccante svizzero classe 2000, e di Samuel Chukwueze, esterno nigeriano dotato di grande velocità, potrebbero generare le risorse necessarie per un colpo di qualità.

Federico Chiesa, il sogno rossonero

Il nome caldo sul taccuino di Tare è quello di Federico Chiesa. L’attaccante italiano, figlio d’arte e protagonista con la maglia della Juventus e della Nazionale, è un profilo ideale per il Milan: esterno offensivo capace di giocare su entrambe le fasce e all’occorrenza anche come seconda punta, Chiesa garantirebbe versatilità e qualità al reparto offensivo. La sua situazione contrattuale è ancora aperta, e il Milan monitora con attenzione ogni sviluppo.

Tempismo e strategia: le chiavi del successo

Le parole di Jacobone parlano chiaro: “Qualora il Milan riuscisse a vendere Okafor e Chukwueze, con Chiesa ancora disponibile, si aprirebbe una possibilità concreta per rafforzare l’attacco.” Anche l’agente del giocatore, Fali Ramadani, sembra pronto a muoversi, suggerendo che un dialogo potrebbe già essere avviato.

Il colpo Chiesa rappresenterebbe non solo un upgrade tecnico, ma anche un chiaro segnale delle ambizioni rossonere per la stagione 2025/26. Ora tocca al Milan giocarsi al meglio questa partita decisiva.