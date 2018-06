Calciomercato Milan, fari puntati su Dani Ceballos per il centrocampo: l’arrivo dello spagnolo dipenderà dal nuovo tecnico del Real Madrid

Potrebbe terminare dopo appena una stagione l’avventura di Dani Ceballos al Real Madrid. Arrivato nell’estate 2017 dal Betis Siviglia per 15 milioni di euro dopo aver battuto la folta concorrenza, il centrocampista non ha trovato molto spazio alla corte di Zinedine Zidane ed ha espresso la volontà di vivere una nuova esperienza. E non mancano i club interessati…

Sulle sue tracce c’è il Milan, alla ricerca di un’alternativa per la mediana di Gennaro Gattuso. Il calciatore piace molto ma, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, tutto dipenderà dal nuovo tecnico del Real Madrid: sarà lui a decidere se Ceballos resterà o meno al Bernabeu. Il calciatore aveva già rivelato ai compagni di essere pronto a sbarcare in Serie A (leggi anche: «Vado in Italia», c’è dietro il Milan?), ma potrebbero esserci novità…