Ceballos confessa ai compagni: «Vado in Italia», c’è dietro il Milan?

Dani Ceballos è ormai deciso a lasciare il Real Madrid. Il centrocampista spagnolo avrebbe confermato ai compagni che il suo futuro sarà in Italia e la destinazione più probabile al momento resta il Milan

Dani Ceballos è uno dei giocatori di maggiori prospettive della scuola spagnola ma ha trovato pochissimo spazio al Real Madrid. L’ex Betis Siviglia è stato acquistato nel 2017 per 16,5 milioni di euro ma con la maglia delle Merengues ha racimolato appena 899 minuti in tutta la stagione. Ceballos da tempo medita di lasciare Madrid nonostante la volontà di affermarsi a grandi livelli. L’addio di Zinedine Zidane, che non lo ha mai troppo considerato, non ha cambiato la situazione. Secondo quanto riporta Diario Goal, il 21enne si sentirebbe tradito dal presidente Florentino Perez, che gli aveva assicurato un ruolo da protagonista nella seconda parte della stagione appena conclusa. Inoltre, in Spagna sono convinti che il giocatore sia stato acquistato solo per impedire al Barcellona di rinforzarsi. Alla luce di tutto questo Ceballos avrebbe senza mezzi termini confessato ai compagni di squadra: «Me ne vado al Milan».

Il centrocampista spagnolo è da tempo sul taccuino del ds rossonero Massimiliano Mirabelli ma al momento il club di via Aldo Rossi che ha messo in standby qualsiasi trattativa in attesa del responso del UEFA sulla possibile esclusione dalla prossima Europa League. Su Ceballos ci sarebbe anche l’interesse della Roma, che in estate perderà Bruno Peres. Il brasiliano firmerà a breve con il Torino.