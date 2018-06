Calciomercato Torino: Bruno Peres verso il ritorno in granata. Tratattiva con la Roma avanzatissima, si può chiudere domani

Calciomercato Torino, Bruno Peres è pronto a tornare in granata. Come riportato da Sky Sport, la trattativa tra il club torinese e la Roma è in stato avanzato e c’è ottimismo sulla chiusura dell’affare già nella giornata di domani.

L’accordo si sta sviluppando sulla base del prestito oneroso con diritto di riscatto e controriscatto, per un affare da circa 8 milioni totali. Ancora da limare alcuni dettagli sul contratto del giocatore, ma le due società sono pronte a chiudere. Bruno Peres, dopo due stagioni in giallorosso, si prepara al ritorno al Toro, dove ha già militato tra il 2014 e il 2016