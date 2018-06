Il Toro tra Ferrari e la suggestione Bruno Peres: il punto sul mercato in difesa

Il Torino, in questa prima fase di mercato, sta cercando di rinforzare pesantemente il reparto difensivo: Verissimo, Ferrari e Bruno Peres i nomi più caldi

Verissimo, Juan Jesus, Bruno Peres e ora Ferrari. Il mercato del Torino deve ancora mettere a segno il primo vero colpo, ma il ds Petrachi è già attivissimo per sondare le piste più interessanti. Soprattuto per quanto concerne il reparto difensivo. Detto che per il difensore brasiliano Verissimo la trattativa è in salita, vista la concorrenza europea e italiana, i granata guardano con attenzione al mercato nostrano. Ferrari è una delle prime alternative per il Torino al sogno Juan Jesus, il marcatore brasiliano di piede mancino che i vertici granata vorrebbero strappare alla Roma. Ma il giallorosso ha già cortesemente declinato l’offerta. Tanti ringraziamenti al Toro ma il centrale carioca resta aggrappato alla Champions League, alla Roma e a Di Francesco, al quale mostra sempre grande fiducia e stima.

Petrachi è così chiamato adesso a guardarsi attorno. Il ds vuole regalare a Mazzarri un marcatore di piede mancino, deputato a giocare sul centrosinistra nella difesa a 3 del tecnico granata (in mezzo toccherebbe a Verissimo, nei piani granata, mentre sul centrodestra opererebbe N’Koulou, con alle loro spalle le riserve Lyanco, Moretti e Bonifazi se resterà). E’ nata così l’idea Ferrari, che Petrachi segue già dai tempi del Crotone. In carriera ha già giocato con disinvoltura sia nella difesa a tre sia nella difesa a 4,ed è di proprietà del Sassuolo. Per prenderlo in prestito oneroso i doriani hanno investito 1,5 milioni, mentre ora hanno comunicato al Sassuolo di voler riscattarlo, ma con lo sconto. Fino al 20 giugno Ferrari è di proprietà della Sampdoria ma se i doriani non mettessero sul tavolo quei 13 milioni richiesti, Ferrari finirebbe in vetrina con il Torino in pole. Ultima suggestione di mercato è quella legata a Bruno Peres. Un ritorno del brasiliano sotto la Mole scalderebbe i cuori dei tifosi granata ma la trattativa con la Roma è a dir poco in salita.