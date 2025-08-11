Calciomercato Milan, ecco De Winter: intesa verbale. Le cifre dell’accordo che porteranno il difensore belga in rossonero dal Genoa

Il Milan è a un passo dall’assicurarsi le prestazioni di Koni De Winter, difensore belga di proprietà del Genoa. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato, le due società avrebbero raggiunto un’intesa verbale sulla base di 20 milioni di euro totali, inclusi bonus facilmente raggiungibili. Questo significa che, di fatto, l’operazione è da considerarsi un esborso quasi garantito di 20 milioni per le casse rossonere. Un colpo significativo per la difesa del Diavolo, che si prepara a rinforzarsi in vista della prossima stagione sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del nuovo tecnico Massimiliano Allegri.

L’arrivo di De Winter rappresenterebbe un innesto cruciale per la retroguardia milanista. Il giovane difensore, classe 2002, ha dimostrato un grande potenziale nelle sue stagioni al Genoa, attirando l’attenzione di diversi club importanti con le sue ottime prestazioni. La sua versatilità, unita a una solida fisicità e a una buona visione di gioco, lo rende un profilo ideale per il progetto tecnico di Allegri, che punta a costruire una squadra competitiva su tutti i fronti. L’investimento da parte del Milan sottolinea la fiducia nelle sue qualità e nella sua capacità di adattarsi rapidamente ai ritmi e alle pressioni di un club di altissimo livello come quello rossonero.

L’accordo raggiunto tra il calciomercato Milan e il Genoa testimonia la volontà del club di Via Aldo Rossi di agire con determinazione sul mercato. I 20 milioni di euro, tra parte fissa e bonus quasi certi, rappresentano una cifra importante per un giovane difensore, ma riflettono il valore che il Milan attribuisce a De Winter e la sua convinzione che possa diventare un pilastro per il futuro della squadra. I bonus specifici, sebbene non ancora dettagliati pubblicamente, sono stati definiti da Moretto come “facilmente raggiungibili”, il che rafforza l’idea di un’operazione quasi totalmente a titolo definitivo per la cifra pattuita. Operazione lampo di Tare, che ha bruciato l’Inter.

Parallelamente all’accordo con il club ligure, il Milan ha definito anche l’intesa economica con il calciatore. A Koni De Winter è stato offerto un contratto pluriennaleda 1.7 milioni di euro netti a stagione. Questa cifra testimonia la volontà del Milan di garantire a De Winter un ingaggio commisurato alle sue qualità e al ruolo che andrà a ricoprire all’interno della squadra. Un salario competitivo che lo inserisce tra i giovani talenti con elevato potenziale nel panorama calcistico italiano e internazionale. Il suo arrivo rinforza non solo il presente ma anche il futuro della difesa rossonera, in un’ottica di continuità e di crescita costante.

Sotto la nuova gestione sportiva di Igli Tare e la guida tecnica di Massimiliano Allegri, il Milan sta delineando una strategia di mercato chiara e mirata. L’acquisto di De Wintersi inserisce perfettamente in questa visione, che mira a combinare l’esperienza con il talento emergente. L’obiettivo è costruire una squadra solida, compatta e in grado di lottare per i vertici in tutte le competizioni. La velocità con cui è stato raggiunto l’accordo per De Winter indica una chiara intenzione da parte del club di anticipare la concorrenza e di assicurarsi i migliori prospetti disponibili sul mercato. I tifosi rossoneri possono quindi attendersi ulteriori mosse significative nelle prossime settimane, con l’obiettivo di rendere il Milan sempre più forte e competitivo.