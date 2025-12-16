Calciomercato Milan, Tare ha preso una decisione molto importante: questa sarà una priorità a gennaio. Le ultimissime

Calciomercato Milan, Tare ha preso una decisione importante per gennaio. Sarà data priorità al reparto difensivo. Le ultime

Nonostante il grande fermento in attacco con nomi come Füllkrug e Vlahovic, il calciomercato del Milan non trascura il reparto difensivo. La dirigenza rossonera ha chiaro l’obiettivo: rinforzare il pacchetto arretrato con un profilo di esperienza, capace di integrarsi subito nella rosa e offrire solidità in una fase cruciale della stagione.

Secondo il giornalista Luca Bianchin, il piano della società, a metà dicembre, è chiaro: il Milan punta a ingaggiare un difensore centrale esperto, preferibilmente con la formula del prestito. “Il piano del Milan, a metà dicembre, è prendere un difensore centrale. Esperto. In prestito”, ha dichiarato Bianchin, sottolineando come il club voglia offrire a Massimiliano Allegri un’opzione affidabile e pronta all’uso.

L’obiettivo del calciomercato del Milan è garantire equilibrio alla squadra, soprattutto in vista della seconda parte della stagione, quando gli impegni diventano più intensi e la solidità difensiva può fare la differenza. Allegri, infatti, ha più volte evidenziato la necessità di avere alternative solide al centro della difesa, e la dirigenza rossonera intende rispondere alle esigenze tattiche del tecnico con interventi mirati sul mercato.

Tuttavia, il percorso non è semplice. Il mercato dei difensori centrali esperti è complesso e i tempi per chiudere l’operazione non saranno immediati. Bianchin ipotizza che la fumata bianca potrebbe arrivare solo nella seconda metà della finestra di gennaio: “L’impressione è che la soluzione arriverà solo a gennaio inoltrato, quando i club – piccoli e soprattutto grandi – prenderanno le loro decisioni”, ha spiegato.

Generalmente, i grandi club definiscono le cessioni dei propri esuberi o dei giocatori meno utilizzati nella parte finale della sessione di mercato, dopo aver chiarito strategie e impegni futuri. Per questo motivo, il Milan dovrà attendere il momento giusto per assicurarsi un centrale di esperienza a condizioni favorevoli, senza affrettare la scelta.

In conclusione, il calciomercato del Milan invernale non è solo all’insegna dei nomi in attacco: la priorità resta rinforzare la difesa, trovando un profilo pronto e affidabile che possa rispondere alle necessità tattiche di Allegri. La pazienza sarà fondamentale, così come la capacità di cogliere l’occasione giusta nel momento più opportuno della sessione di mercato. Il rinforzo giusto potrebbe fare la differenza per il Milan nella corsa ai vertici della Serie A e negli impegni europei, completando una squadra già competitiva e pronta a dare battaglia fino alla fine.