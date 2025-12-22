Calciomercato Milan, ci siamo! Tutto fatto per il colpo Fullkrug! Già fissato il suo arrivo a Milano: le ultimissime

Calciomercato Milan: è tutto fatto! Fullkrug verso la firma, tutto pronto per il suo arrivo in rossoneri. I dettagli

Il mercato del Milan si infiamma con un’accelerazione improvvisa e decisiva. Come riportato da Daniele Longo sul proprio profilo X, l’affare che porterà Niclas Füllkrug in rossonero è ormai chiuso. La dirigenza ha spinto sull’acceleratore nelle ultime ore per consegnare a Massimiliano Allegri un attaccante d’esperienza, capace di dare subito profondità e presenza al reparto offensivo. Il centravanti tedesco è atteso a Milano già questa sera, primo passo dell’iter che culminerà con la firma del contratto.

Un segnale forte dal club

L’operazione rappresenta una scelta chiara da parte del Milan, intenzionato a colmare il vuoto in attacco con un profilo internazionale e dal carattere deciso. Superati i dubbi legati alla condizione fisica e dopo giorni di indiscrezioni, il club ha scelto di puntare sulla voglia di rilancio dell’ex West Ham e Borussia Dortmund. Füllkrug dovrà inserirsi rapidamente nei meccanismi di Allegri, portando quella fisicità e quel fiuto del gol che sono mancati in alcuni momenti della stagione.

Visite mediche e firma: il programma

Con il suo arrivo in serata, il percorso è già tracciato: domani mattina Füllkrug sosterrà le visite mediche alla clinica La Madonnina, poi l’idoneità sportiva e infine la firma in sede a Casa Milan. Allegri spera di poterlo integrare quanto prima nel gruppo, magari già nei primi allenamenti, per testarne l’intesa con Leao e Pulisic.

La sfida è lanciata: Füllkrug arriva con l’obiettivo di diventare quel numero 9 che i tifosi rossoneri attendono da troppo tempo.

