Calciomercato Milan, testa ai rinforzi dopo l’eliminazione in Supercoppa: questi due nomi sono in cima alla lista di Tare. Le ultimissime

Calciomercato Milan, l’eliminazione in Supercoppa porta i rossoneri a ragionare sui rinforzi. Fullkrug e Thiago Silva i nomi in cima alla lista

Il calciomercato del Milan entra nel vivo con giorni decisivi sia sul fronte offensivo sia su quello difensivo. La dirigenza rossonera sta lavorando su più tavoli, cercando di bilanciare le richieste dell’area tecnica con una strategia sostenibile nel medio-lungo periodo. Secondo quanto riportato da Daniele Longo, l’attacco è ormai a un passo dalla definizione, mentre in difesa resta aperto un confronto interno su una scelta tanto affascinante quanto delicata.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, il calciomercato del Milan ha registrato un’accelerazione significativa. Il club ha infatti deciso di puntare con decisione su Niclas Füllkrug, centravanti tedesco individuato come rinforzo ideale per aumentare peso e alternative nel reparto avanzato. Nonostante alcune perplessità emerse nei giorni scorsi sulle condizioni fisiche del giocatore, il Milan ha proseguito senza esitazioni, trovando un accordo totale con l’attaccante.

L’operazione è stata impostata sulla base di un prestito secco di sei mesi. Füllkrug percepirà un ingaggio pari a 1,5 milioni di euro fino al termine della stagione, una cifra ritenuta sostenibile e in linea con i parametri societari. Ora si attende soltanto il via libera definitivo del West Ham, club proprietario del cartellino, che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. L’obiettivo è permettere al giocatore di essere a Milanello fin dall’apertura ufficiale del mercato di gennaio.

Se l’attacco sembra ormai definito, il calciomercato del Milan resta invece più complesso sul fronte difensivo. Dopo la sconfitta di Riad, Massimiliano Allegri ha espresso con forza la necessità di inserire un leader esperto per ridare solidità a un reparto apparso in difficoltà. Il nome indicato dal tecnico è quello di Thiago Silva, grande ex rossonero e profilo di enorme esperienza internazionale.

La richiesta dell’allenatore, però, non ha trovato piena condivisione all’interno della dirigenza. Tare e Moncada stanno valutando con cautela l’operazione, frenati soprattutto dall’età del difensore brasiliano, che ha 41 anni, e dalla volontà di continuare a investire su giocatori più giovani e futuribili. In quest’ottica, profili come quello di Mario Gila vengono considerati più coerenti con la linea societaria.

Il calciomercato del Milan si muove quindi su un equilibrio sottile tra presente e futuro. Con Füllkrug pronto a rinforzare l’attacco e un acceso dibattito sulla difesa, le prossime settimane saranno decisive per capire quale direzione prenderanno le scelte rossonere e quanto peso avrà la visione di Allegri nelle decisioni finali.