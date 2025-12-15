Calciomercato Milan, due colpi Scudetto in arrivo a gennaio? Tare lavora su questi due profili per rafforzare la rosa a disposizione di Allegri: la rivelazione dell’esperto

Calciomercato Milan, due colpi scudetto in arrivo a gennaio? Tare lavora su questi due profili per rafforzare la rosa a disposizione di Allegri

Il Milan prepara un gennaio da protagonista. Forte di una classifica che tiene i rossoneri nelle prime posizioni, la dirigenza è pronta a intervenire con decisione sul mercato invernale per colmare le lacune emerse nella prima parte di stagione.

A confermarlo è Nicolò Schira, giornalista esperto di calciomercato, che sui suoi canali social parla di un piano chiaro: due innesti mirati, uno in attacco e uno in difesa centrale.

Attacco: serve un vero centravanti

Il primo fronte riguarda il reparto offensivo. Il rendimento di Santiago Gimenez non ha convinto pienamente e, come già sottolineato da Carlo Pellegatti, è mancata continuità sotto porta. Massimiliano Allegri chiede un centravanti d’area, un profilo “boa” capace di far salire la squadra e concretizzare il lavoro sulle fasce. In quest’ottica, il nome di Niclas Füllkrug resta tra i più graditi. I recenti pareggi, spesso segnati da scarsa incisività in area, hanno accelerato le riflessioni della dirigenza.

Difesa: stabilità e affidabilità

Non meno urgente l’intervento dietro. I troppi gol subiti (sei reti incassate in tre gare contro neopromosse) e l’infortunio di Matteo Gabbia hanno acceso l’allarme. Lo stesso Allegri ha indicato la difesa come un reparto da migliorare: l’obiettivo è un centrale esperto, affidabile, in grado di dare ordine e leadership alla linea arretrata.

Strategia e tempi

L’azione della dirigenza, con Igli Tare in prima linea, sarà orientata a bloccare subito i profili individuati per non farsi trovare impreparati. Il Milan vuole capitalizzare l’attuale posizione in classifica e presentarsi alla seconda metà di stagione con una rosa più completa e competitiva.