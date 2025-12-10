Calciomercato Milan, Gimenez nel mirino della Bundesliga: nuove voci sul futuro dell’attaccante messicano sempre più vicino all’addio

Calciomercato Milan, Gimenez nel mirino della Bundesliga: tra smentite, pressioni di mercato e sirene tedesche, la dirigenza rossonera valuta

L’evoluzione della situazione legata a Santiago Gimenez, attaccante messicano classe 2001, continua a essere uno dei temi più caldi del mercato rossonero. Nonostante le recenti smentite da parte della sua agente riguardo una possibile partenza immediata e l’interesse del Boca Juniors, il profilo del giocatore rimane al centro dell’attenzione internazionale, con nuovi scenari che si aprono soprattutto in Germania.

L’interesse della Bundesliga

Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, occorre tenere «occhio a possibili proposte dalla Germania». Le società di Bundesliga hanno dimostrato negli ultimi anni grande abilità nell’individuare e valorizzare giovani talenti dal profilo internazionale. In questo contesto, Gimenez – noto come “El Bebote” – rispecchia perfettamente l’identikit ricercato da diversi club tedeschi alla caccia di una punta moderna, dinamica e con margini di crescita.

Il rebus del Milan in attacco

L’arrivo di eventuali offerte dalla Bundesliga aggiungerebbe complessità alla strategia del Milan, che deve definire il proprio assetto offensivo in vista della finestra di gennaio. La dirigenza rossonera, infatti, sta valutando l’ingaggio di un nuovo centravanti – tra i nomi graditi c’è quello di Lorenzo Lucca, attaccante italiano in crescita – ma l’operazione sembra strettamente legata al destino di Gimenez.

Se il giocatore, come trapela dal suo entourage, non avesse intenzione di lasciare Milano nell’immediato e al tempo stesso arrivassero proposte concrete dall’estero, il club sarebbe chiamato a una decisione delicata: tenere l’attaccante, rischiando di bloccare il mercato in entrata, oppure accelerare per una cessione che liberi spazio tecnico ed economico.

Le prossime settimane decisive

L’interesse della Bundesliga non appare come una semplice indiscrezione, ma come un elemento reale di pressione nelle valutazioni della società. Il Milan dovrà gestire la situazione con attenzione per evitare di compromettere la costruzione del reparto offensivo durante la sessione invernale.

La sensazione è che le prossime settimane saranno decisive per comprendere se Gimenez resterà al centro del progetto rossonero o se, invece, la Germania diventerà il prossimo capitolo della sua carriera.