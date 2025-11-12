Gimenez Milan, addio a gennaio? Ipotesi assolutamente concreta, ma Allegri ha ancora una speranza. I dettagli

Gimenez Milan: tra infortuni, crisi di gol e futuro incerto a gennaio. L’ipotesi di una cessione nelle prossime settimane è sempre concreta.

Il momento di Santiago Gimenez al Milan è tutt’altro che semplice. L’attaccante messicano, arrivato in estate con grandi aspettative, sta attraversando una fase di evidente difficoltà che ha acceso i riflettori sul suo rendimento e sul suo futuro in rossonero. L’edizione odierna di Tuttosport ha titolato senza mezzi termini: “Caviglia e futuro: è crisi Gimenez”, sottolineando la doppia problematica che il giocatore sta vivendo tra condizione fisica precaria e mancanza di incisività sotto porta.

Finora, il bilancio di Gimenez al Milan è deludente: zero gol in campionato e prestazioni altalenanti che non hanno convinto né il club né l’allenatore. Massimiliano Allegri, che contava sul messicano per dare maggiore profondità al reparto offensivo, si trova ora a dover gestire un attaccante fermo ai box e in evidente crisi di fiducia.

Problemi fisici e incognita derby

L’ex Feyenoord è alle prese con un fastidioso infortunio alla caviglia che lo tormenta da settimane. Le ultime notizie dicono che non prenderà parte all’amichevole contro la Virtus Entella, test che sarebbe stato importante per ritrovare ritmo partita. L’obiettivo dello staff medico è provare a recuperarlo per il Derby di Milano del 23 novembre, ma la sua presenza resta in forte dubbio. Allegri spera di poterlo avere almeno in panchina, ma le condizioni fisiche di Gimenez sono un’incognita che preoccupa tutti a Milanello.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Calciomercato Milan: il rischio di una cessione invernale

Parallelamente ai problemi fisici, cresce anche l’incertezza sul futuro del giocatore. Il calciomercato Milan di gennaio potrebbe infatti cambiare le carte in tavola. Il club rossonero è alla ricerca di un nuovo centravanti, e diversi nomi sono già stati sondati dalla dirigenza per rinforzare l’attacco. Un eventuale arrivo in quella zona di campo ridurrebbe ulteriormente lo spazio per Gimenez, che rischierebbe di scivolare indietro nelle gerarchie tecniche.

In questo contesto, non è escluso che Santiago Gimenez possa lasciare il Milan durante la sessione invernale, magari con la formula del prestito per ritrovare continuità e fiducia altrove. Tuttavia, molto dipenderà dalle offerte e dalle strategie del club, che non intende svendere un giocatore sul quale aveva investito per il futuro.

Il progetto Gimenez è dunque in bilico: tra infortuni, concorrenza e un rendimento inferiore alle aspettative, i prossimi mesi saranno decisivi per capire se il messicano riuscirà a rilanciarsi in rossonero o se il suo destino passerà già dal mercato di gennaio.