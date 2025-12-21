Calciomercato Milan, arriva un’incredibile indiscrezione per i rossoneri! In difesa spunta quella idea: i dettagli

Calciomercato Milan, spunta una pista a sorpresa per la difesa: ecco l’indiscrezione. Tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

Il mercato invernale del Milan non si esaurirà con l’arrivo di un centravanti fisico come Füllkrug. Massimiliano Allegri ha infatti indicato un’altra priorità: un difensore duttile, capace di muoversi sia da centrale classico sia da “braccetto” in una linea a tre. Un’esigenza diventata urgente dopo le recenti incertezze di Koni De Winter, la cui prestazione opaca nella semifinale di Supercoppa contro il Napoli ha spinto la dirigenza ad accelerare.

Calciomercato Milan, torna di moda Joe Gomez Secondo TMW, il primo nome sulla lista del ds Igli Tare è nuovamente quello di Joe Gomez. Il difensore del Liverpool, già vicino ai rossoneri nell’ultima estate, sta vivendo mesi complicati sotto la guida di Arne Slot.

Minutaggio ridotto: solo 8 presenze in Premier League per un totale di 246 minuti, quasi sempre da subentrato.

Obiettivo Mondiale: Gomez teme di perdere terreno in vista dei Mondiali 2026 e considera il Milan la destinazione ideale per ritrovare spazio e continuità.

Costo e formula: il Liverpool valuta il giocatore circa 15 milioni di euro, ma il Milan punta a un prestito con diritto di riscatto per non appesantire un bilancio già penalizzato dall'assenza dei ricavi Champions.

L’ostacolo Slot Nonostante l’utilizzo limitato, Arne Slot continua a opporsi alla cessione. Come già accaduto in estate, l’allenatore olandese considera Gomez una risorsa preziosa per le rotazioni nelle coppe. Il Liverpool aprirebbe alla partenza solo in caso di cessione definitiva e dell’arrivo di un sostituto all’altezza.

