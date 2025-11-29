 Calciomercato Milan, i rossoneri osservano da vicino quel giocatore: può essere un obiettivo? Le ultime
Connect with us

Calciomercato

Calciomercato Milan, i rossoneri osservano da vicino quel giocatore: può essere un obiettivo? Le ultime

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

moncada

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno messo nel mirino quel calciatore! Può essere un obiettivo? Le ultimissime

Il calciomercato italiano si prepara a vivere settimane incandescenti e uno dei fronti più caldi potrebbe svilupparsi sull’asse Milano-Verona. Il Milan ha infatti messo nel mirino Giovane, talento emergente della squadra scaligera, con l’obiettivo di rinforzare la rosa con prospetti di qualità e prospettiva.

L’interesse rossonero è stato certificato dalla presenza a San Siro di Geoffrey Moncada, responsabile scouting e direttore tecnico del club, che ha osservato il giocatore dal vivo in occasione della recente sfida contro il Milan. Una valutazione diretta che non riguarda solo le doti tecniche e atletiche, ma anche la personalità e la capacità di reggere la pressione in un contesto di alto livello.

Il profilo di Giovane non è passato inosservato nemmeno agli altri top club. Secondo TuttoMercatoWeb, anche l’Inter e diverse società europee hanno inserito il suo nome nella lista dei possibili obiettivi. Una concorrenza che inevitabilmente fa lievitare il prezzo: la valutazione attuale si aggira intorno ai 20 milioni di euro, cifra che riflette il potenziale del giocatore e l’interesse crescente sul mercato.

Per il Milan, assicurarsi il cartellino del giovane talento significherà non solo mettere sul piatto un’offerta importante, ma anche muoversi con anticipo e costruire una strategia convincente per battere la concorrenza. La battaglia di mercato è appena iniziata e potrebbe diventare uno dei temi caldi delle prossime sessioni.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Related Topics:

Calciomercato

Mercato Inter, Ederson può essere la prossima cessione dell’Atalanta? Cosa filtra

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

16 minuti ago

on

29 Novembre 2025

By

Ederson
Continue Reading

Calciomercato

Calciomercato Milan, da investimento di Tare a possibile prestito: il piano per quel giocatore

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

10 ore ago

on

28 Novembre 2025

By

WhatsApp Image 2025 09 01 at
Continue Reading