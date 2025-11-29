Calciomercato Milan, i rossoneri osservano da vicino quel giocatore: può essere un obiettivo? Le ultime

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno messo nel mirino quel calciatore! Può essere un obiettivo? Le ultimissime

Il calciomercato italiano si prepara a vivere settimane incandescenti e uno dei fronti più caldi potrebbe svilupparsi sull’asse Milano-Verona. Il Milan ha infatti messo nel mirino Giovane, talento emergente della squadra scaligera, con l’obiettivo di rinforzare la rosa con prospetti di qualità e prospettiva.

L’interesse rossonero è stato certificato dalla presenza a San Siro di Geoffrey Moncada, responsabile scouting e direttore tecnico del club, che ha osservato il giocatore dal vivo in occasione della recente sfida contro il Milan. Una valutazione diretta che non riguarda solo le doti tecniche e atletiche, ma anche la personalità e la capacità di reggere la pressione in un contesto di alto livello.

Il profilo di Giovane non è passato inosservato nemmeno agli altri top club. Secondo TuttoMercatoWeb, anche l’Inter e diverse società europee hanno inserito il suo nome nella lista dei possibili obiettivi. Una concorrenza che inevitabilmente fa lievitare il prezzo: la valutazione attuale si aggira intorno ai 20 milioni di euro, cifra che riflette il potenziale del giocatore e l’interesse crescente sul mercato.

Per il Milan, assicurarsi il cartellino del giovane talento significherà non solo mettere sul piatto un’offerta importante, ma anche muoversi con anticipo e costruire una strategia convincente per battere la concorrenza. La battaglia di mercato è appena iniziata e potrebbe diventare uno dei temi caldi delle prossime sessioni.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

