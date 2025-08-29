Calciomercato Milan: Alex Jimenez vicino al Bournemouth! Le cifre e tutti i dettagli dell’operazione dei rossoneri

Il Bournemouth è a un passo dall’accordo con il Milan per il trasferimento di Alex Jimenez, terzino destro spagnolo classe 2005, considerato uno dei giovani più promettenti del calcio europeo. La trattativa, valutata tra i 22 e i 24 milioni di euro, potrebbe diventare uno dei colpi più rilevanti di questa sessione estiva di calciomercato.

Secondo fonti vicine all’affare, tra cui il giornalista Matteo Moretto, Jimenez non rientra più nei piani tecnici del nuovo corso rossonero, guidato dal direttore sportivo Igli Tare – ex dirigente della Lazio, noto per le sue operazioni di mercato mirate – e dal tecnico Massimiliano Allegri, allenatore livornese al ritorno sulla panchina milanista dopo le precedenti stagioni vincenti.

Formula e strategia del trasferimento

Il Milan punta a inserire un obbligo di riscatto nella formula dell’accordo: un prestito con obbligo di acquisto a fine stagione, che garantirebbe ai rossoneri un’entrata sicura. Questa strategia si inserisce nel progetto di Tare di rinnovare la rosa in modo sostenibile, finanziando nuovi acquisti con plusvalenze importanti.

L’arrivo di Allegri ha confermato un cambio di rotta tecnico: il tecnico toscano, noto per il suo pragmatismo tattico, non vede in Jimenez un elemento funzionale al suo sistema di gioco. Da qui la scelta di cedere il giovane, comunicata direttamente al giocatore.

Il Bournemouth crede nel talento di Jimenez

Dall’altra parte, il Bournemouth vede in Jimenez il rinforzo ideale per la fascia destra: un profilo giovane, con esperienza internazionale e margini di crescita. La rapidità con cui le parti stanno chiudendo l’intesa dimostra l’interesse concreto degli inglesi e la volontà del Milan di finalizzare presto l’operazione, reinvestendo sul mercato.

Un segnale del nuovo Milan

La cessione di Jimenez rappresenta un messaggio chiaro: il Milan è in ricostruzione, con l’obiettivo di tornare al vertice della Serie A e del calcio europeo. L’operazione, orchestrata da Tare e avallata da Allegri, sarà probabilmente la prima di una serie di mosse mirate a plasmare una rosa competitiva e sostenibile.

Se l’accordo verrà formalizzato nelle prossime ore, Jimenez diventerà uno dei trasferimenti più costosi della storia recente per un difensore under 20, confermando come il suo potenziale sia ancora altissimo.