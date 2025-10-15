Calciomercato Milan, obiettivo difensore per gennaio: quel centrale è in cima alla lista

Calciomercato Milan, i rossoneri sono alla ricerca di un difensore centrale e c’è un profilo che piace davvero tanto al direttore sportivo

Il calciomercato Milan entra nel vivo in vista della sessione invernale, spinto dall’emergenza infortuni che sta mettendo in difficoltà la rosa rossonera. L’ultimo stop, quello di Christian Pulisic, ha acuito la necessità di intervenire sul mercato per rinforzare la squadra, con un obiettivo chiaro: trovare un nuovo difensore centrale in grado di completare il reparto arretrato.

La dirigenza, rappresentata da Giorgio Furlani e Igli Tare, è già al lavoro per definire le strategie di gennaio. Le priorità sono state accelerate anche dal passaggio alla difesa a tre deciso da mister Massimiliano Allegri, una scelta tattica che richiede più soluzioni numeriche e profili di esperienza. In quest’ottica, il calciomercato Milan torna a guardare con interesse verso un nome già noto ai tifosi italiani: Kim Min-jae.

Il difensore sudcoreano, ex colonna del Napoli campione d’Italia, vive un momento complicato al Bayern Monaco sotto la guida di Vincent Kompany. Chiuso dalla coppia titolare Tah-Upamecano, Kim ha collezionato soltanto sei presenze in questo avvio di stagione, per un totale di 326 minuti giocati. Troppo poco per un giocatore del suo calibro, soprannominato “The Monster” per forza fisica e leadership.

Già accostato al Milan la scorsa estate, Kim rappresenterebbe una risorsa ideale per il nuovo assetto difensivo rossonero: potrebbe agire sia come perno centrale nella linea a tre, sia come pilastro nella difesa a quattro. Tuttavia, il calciomercato Milan dovrà fare i conti con due ostacoli significativi: l’alto ingaggio del giocatore e la concorrenza della Juventus, che segue il sudcoreano per sopperire all’infortunio di Bremer.

Al Bayern Monaco, Kim percepisce circa 9 milioni di euro a stagione tra parte fissa e bonus, una cifra lontana dagli standard economici della Serie A. Per rendere possibile il suo ritorno in Italia, il difensore dovrebbe accettare una consistente riduzione dello stipendio. Dalla Germania, però, filtra apertura: il club bavarese non considera Kim un elemento inamovibile e potrebbe accettare una cessione in prestito con diritto di riscatto, pur di alleggerire il monte ingaggi.

Il calciomercato Milan di gennaio si preannuncia dunque dinamico e strategico: l’obiettivo è rinforzare la difesa con un profilo d’esperienza internazionale, senza stravolgere i conti del club. E se le condizioni lo permetteranno, il sogno Kim Min-jae potrebbe tornare a colorare di rossonero. LEGGI ANCHE >>> Rinnovo Maignan, il Milan blocca il prolungamento? Ecco la situazione