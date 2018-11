Calciomercato Milan: Leonardo ragiona sull’opportunità Ibrahimovic

Per aiutare Gattuso a raggiungere gli obiettivi stagionali, Leonardo si sta muovendo sul mercato: in attacco il nome è sempre quello di Ibrahimovic

Ora che il Milan ha agganciato la zona Champions, grazie alla vittoria all’ultimo secondo con il Genoa, Leonardo sta pensando a come migliorare la squadra in vista del prossimo mercato. L’idea, infatti, è di inserire un nuovo elemento per reparto in modo da ampliare la rosa e permettere a Gattuso una maggior scelta di uomini quando si entrerà nel vivo della stagione.

In attacco il nome è quello di Ibrahimovic: dopo aver fallito l’accesso ai play off con i Los Angeles Galaxy, lo svedese è intenzionato a chiudere la sua esperienza in Mls. I rossoneri ci pensano, consapevoli che ormai l’ingaggio è alla portata visto che negli Usa guadagna circa 1,5 milioni di euro. La preoccupazione è che l’arrivo di uno del suo calibro possa rovinare l’armonia e la solidità del gruppo: Leonardo avrà comunque modo di parlarne con Raiola durante i colloqui per il rinnovo di Bonaventura.