 Calciomercato Milan, ci sono le conferme! Dialoghi in corso con il Napoli, pronto un clamoroso scambio? I dettagli
Calciomercato Milan, ci sono le conferme! Dialoghi in corso con il Napoli, pronto un clamoroso scambio? I dettagli

Redazione CalcioNews24

Published

49 minuti ago

on

By

Lucca

Calciomercato Milan, ecco le conferme! Dialoghi con il Napoli per Lucca, pronto un clamoroso scambio? Le ultime

Il Milan continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un rinforzo offensivo e il profilo di Lorenzo Lucca è tornato con forza al centro delle valutazioni. L’interesse per il centravanti è concreto, anche perché piace molto a Massimiliano Allegri, che lo considera ideale per dare nuove soluzioni al reparto avanzato.

Ipotesi di scambio con Loftus-Cheek

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su YouTube, sono già stati avviati contatti tra Milan e Napoli per discutere un’operazione particolare: uno scambio di prestiti che coinvolgerebbe anche Ruben Loftus-Cheek. L’idea è suggestiva, ma presenta diversi ostacoli. In primis la situazione contrattuale di Lucca: l’attaccante è attualmente al Napoli in prestito con obbligo di riscatto, e i partenopei dovrebbero prima esercitare tale opzione a gennaio per poter aprire la trattativa.

I dubbi delle società

Restano però perplessità da entrambe le parti. Il Napoli non è convinto di privarsi di Lucca, soprattutto a favore di una diretta concorrente per le posizioni di vertice. Dal canto suo, il Milan riflette sulla possibile cessione di Loftus-Cheek, giocatore estremamente duttile e prezioso nello scacchiere tattico di Allegri.

Il nodo Gimenez

La trattativa è inoltre legata al futuro di Santiago Gimenez: solo una sua eventuale partenza libererebbe spazio e risorse per l’arrivo di Lucca. Senza questo passaggio, l’operazione rischia di restare soltanto un’ipotesi.

