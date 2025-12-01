Calciomercato Milan, Maignan lascerà la squadra rossonera? Ecco la situazione attuale

Nel vivo del calciomercato Milan, uno dei dossier più caldi riguarda il futuro di Mike Maignan, sempre più al centro dell’attenzione anche dalla sponda juventina. La Juventus, infatti, da settimane sta monitorando con grande interesse la situazione contrattuale del portiere francese, considerato il profilo ideale per alzare ulteriormente il livello della rosa di Spalletti. Il contratto di Maignan con il Milan scade nel 2026 e la distanza tra le parti sul rinnovo ha alimentato le speranze bianconere di piazzare un colpo di primissima fascia tra i pali.

La dirigenza juventina, con Damien Comolli in prima linea, ha individuato nel numero uno rossonero il successore ideale di Di Gregorio, tanto da essere pronta a un sacrificio tecnico ed economico pur di assicurarsi le sue prestazioni. Tuttavia, gli sviluppi recenti ribaltano la situazione: ciò che sembrava un affare in discesa rischia ora di complicarsi seriamente.

Secondo le indiscrezioni più aggiornate, il Milan non ha alcuna intenzione di perdere il proprio portiere e sta tentando un ultimo, deciso rilancio. In casa rossonera si respira l’urgenza di blindare Maignan, nonostante le sue richieste di 5,5 milioni annui non siano ancora state accolte. La dirigenza rossonera vuole riaprire i dialoghi con l’entourage, convinta che il legame costruito a Milano possa prevalere sulle offerte provenienti da Juventus e Premier League.

La vera svolta, però, arriva dallo spogliatoio. Molti leader del gruppo milanista stanno facendo pressione su Maignan affinché resti, ricordandogli quanto sia centrale nel progetto tecnico e quanto la sua presenza influenzi la solidità difensiva della squadra. Una sorta di “operazione persuasione” nata dal basso, che testimonia l’importanza del portiere nello spirito del gruppo.

Per la Juve è una doccia fredda: il piano prevedeva di sfruttare la frattura contrattuale per inserirsi con forza, magari ottenendo uno sconto o addirittura puntando all’ingaggio a parametro zero nell’estate 2026. Ora, però, il fattore emotivo rischia di diventare determinante. Se il pressing dei compagni dovesse avere successo, l’assalto bianconero a Maignan potrebbe franare contro l’unità del gruppo rossonero e contro una rinnovata volontà del Milan di non cederlo a nessun prezzo.

