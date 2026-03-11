Calciomercato Milan, Moretto svela: «Ci sono alcuni fattori che possono avvicinare Kean ai rossoneri»

Calciomercato Milan, Moretto: «Ci sono alcuni fattori che possono avvicinare Kean ai rossoneri». I dettagli

Il Milan continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un rinforzo offensivo e nelle ultime settimane il nome di Moise Kean è tornato con forza nei radar rossoneri. L’attaccante della Fiorentina, apprezzato per fisicità, profondità e capacità di attaccare gli spazi, rappresenta un profilo che a Milanello viene considerato potenzialmente ideale per ampliare le soluzioni nel reparto avanzato. Le voci si sono intensificate, alimentando l’idea di un interesse concreto da parte della dirigenza.

A fare il punto sulla situazione sono stati Fabrizio Romano e Matteo Moretto, che nel loro consueto appuntamento video hanno confermato come il Milan stia monitorando con grande attenzione l’evoluzione del classe 2000. Secondo i due esperti di mercato, il club di Via Aldo Rossi sta valutando la fattibilità dell’operazione, analizzando costi, condizioni e margini per un eventuale affondo.

PAROLE – «In inverno, quando il Milan aveva già chiuso per Fullkrug e non c’era margine per arrivare ad un altro attaccante, qualche settimana dopo dissi di come Allegri avrebbe puntato volentieri su Kean. Vi confermo il gradimento di Allegri per Kean, vi confermo che il Milan lo sta monitorando da molto molto vicino. È una situazione che il Milan tiene in considerazione per l’estate. Sicuramente bisognerà capire che tipo di prezzo ne fa la Fiorentina, ma ci sono alcuni fattori che possono avvicinare Kean al Milan: l’amicizia con Leao, il fatto che Kean apra con grande entusiasmo ad una possibile idea di firmare per il Milan, giocare la Champions League. Ci sono tanti fattori che potrebbero portare a pensare. Ad oggi non c’è una trattativa, è uno scenario di mercato».