Calciomercato Milan, la pista Nicolas Jackson prende quota: la tentazione Serie A cresce e Tare sfida due grandi rivali

Calciomercato Milan, Nicolas Jackson accende la tentazione Serie A: Tare prepara l’assalto e si inserisce nella corsa sfidando due big

Il mercato degli attaccanti in vista dell’estate 2026 si annuncia esplosivo e uno dei nomi più richiesti sarà quello di Nicolas Jackson. Secondo le indiscrezioni riportate da Calciomercato.com, che riprendono le informazioni di Fabrizio Romano e Matteo Moretto, l’esperienza dell’attaccante senegalese al Bayern Monaco è ormai al capolinea. Nonostante un rendimento positivo sotto la guida di Kompany — 7 gol e 3 assist in 24 presenze — il club tedesco ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 65 milioni di euro, cifra ritenuta troppo elevata per i piani futuri della società.

Il giocatore farà quindi ritorno al Chelsea, ma solo formalmente: i Blues hanno già programmato di rimetterlo immediatamente sul mercato. In Serie A, il Milan è la squadra più attiva sul dossier, con Juventus e Napoli pronte a inserirsi nella corsa. Nonostante un contratto lunghissimo in scadenza nel 2033, il club londinese è disposto a valutare una cessione a titolo definitivo, aprendo così a un’asta internazionale per il classe 2001.

Per i rossoneri, però, il nodo principale resta l’ingaggio del giocatore, superiore ai 7,5 milioni di euro a stagione. La fattibilità dell’operazione dipenderà dalla disponibilità di Jackson a ridurre sensibilmente lo stipendio pur di approdare in Serie A e diventare il nuovo riferimento offensivo del progetto tecnico guidato da Massimiliano Allegri.