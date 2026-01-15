Connect with us

Calciomercato Milan, occhi su Kostic! Attesi nuovi colloqui nelle prossime ore, le ultimissime

Calciomercato Milan, fari puntati su Kostic: nuovi colloqui con il Partizan nelle prossime ore, ecco gli aggiornamenti

Il Milan continua a seguire con grande attenzione Andrej Kostic, attaccante classe 2007 del Partizan Belgrado, osservato speciale da diversi giorni. Dopo un primo contatto tra Zlatan Ibrahimovic e il direttore sportivo serbo Mijatovic, i rossoneri avevano presentato un’offerta da 4,5 milioni di euro. Una cifra però giudicata insufficiente dal Partizan, considerando che la clausola rescissoria del giovane montenegrino è fissata a 20 milioni. La richiesta del club serbo si aggira infatti intorno ai 12 milioni più bonus e una percentuale sulla futura rivendita, anche perché il 20% dell’incasso dovrà essere girato al Buducnost Podgorica, squadra in cui Kostic è cresciuto. Lo riporta Di Marzio.

Il Partizan, inoltre, punta a replicare operazioni simili a quelle che hanno coinvolto Adzic e Krstovic, due talenti montenegrini che, pur non avendo mai giocato per il club bianconero, sono stati ceduti in Italia generando introiti importanti per le rispettive società. La Juventus ha investito 7 milioni per Adzic, mentre il Lecce ne ha spesi 8 per Krstovic. Forte di questi precedenti, la dirigenza serba non intende svendere un profilo considerato tra i più promettenti del proprio settore offensivo.

Per questo motivo il Partizan non ha alcuna intenzione di accettare un’offerta ritenuta troppo bassa e continua a chiedere una cifra più elevata. Il Milan, dal canto suo, non ha intenzione di abbandonare la trattativa e nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti per provare ad avvicinare le posizioni e trovare un accordo che possa soddisfare entrambe le parti.

