Milan News
Calciomercato Milan, spunta il nome dell’ex Inter per gennaio: appena 37 minuti con il Manchester City. Tutti i dettagli
Calciomercato Milan, idea Kovacic per gennaio: l’ex centrocampista dell’Inter ha giocato solo 37 minuti finora con il Manchester City
Mateo Kovacic non rientra più nei piani del Manchester City. Il centrocampista croato, arrivato nell’estate 2023 e sotto contratto fino al 30 giugno 2027, non sembra destinato a prolungare la propria avventura con i Citizens, visto che non ci sono segnali di trattative per un rinnovo.
Di conseguenza, prende corpo l’ipotesi di una cessione già nella prossima finestra invernale o, al più tardi, in quella estiva. L’ex Inter, grazie alla sua esperienza, duttilità e affidabilità, potrebbe tornare protagonista sul mercato e rappresentare un’occasione interessante per diversi club, anche in Serie A.
Secondo CaughtOffside, il Milan avrebbe messo gli occhi sul classe 1994. I rossoneri starebbero valutando l’operazione, anche considerando la presenza in rosa di Luka Modric, che potrebbe agevolare l’inserimento del connazionale. Al momento si tratta soltanto di un’idea, ma la pista resta da monitorare nelle prossime settimane.
Il minutaggio ridotto di Kovacic in questa stagione – appena due presenze, una in Champions League e una in Premier League, per un totale di 37 minuti – rischia di compromettere le sue chance di presentarsi da protagonista al prossimo Mondiale con la Croazia. Per questo motivo, una cessione potrebbe rivelarsi la soluzione ideale per tutte le parti coinvolte.
