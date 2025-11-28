Calciomercato Milan, da investimento di Tare a possibile prestito: il piano per quel giocatore

Calciomercato Milan, da investimento del ds rossonero Igli Tare a possibile prestito: ecco il piano per quel calciatore

L’arrivo di David Odogu ha sorpreso l’ambiente rossonero. L’acquisto, perfezionato nell’ultimo giorno di mercato, ha portato a Milanello un difensore classe 2005 con entusiasmo contagioso e grande disponibilità, qualità che hanno colpito positivamente Massimiliano Allegri nei primi mesi di lavoro insieme.

L’investimento della dirigenza

La scelta di puntare su Odogu è stata una vera scommessa della dirigenza, guidata da Tare: il Milan ha versato 7 milioni di euro al Wolfsburg, con ulteriori 3 milioni di bonus potenziali. Considerato un talento cristallino del calcio tedesco, il giovane difensore vanta però solo un paio di presenze in Bundesliga. In estate anche Fiorentina e Bologna avevano valutato il suo profilo.

Poco spazio in prima squadra

Nonostante l’investimento, Odogu ha trovato pochissimo spazio: appena 11 minuti in Coppa Italia contro il Lecce. Con l’U23 rossonera, il Milan Futuro, ha accumulato 180 minuti complessivi, ma non sembrano sufficienti per la sua crescita.

Ipotesi prestito a gennaio

Secondo Calciomercato.com, i suoi agenti – in accordo con il club – stanno già lavorando a un possibile prestito nella sessione invernale. L’obiettivo è permettere al difensore di acquisire esperienza in un campionato più competitivo, così da valorizzare al meglio l’investimento del Milan e accelerare il suo percorso di maturazione.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

