Calciomercato Milan: rifiutata maxi offerta per Thiaw

Calciomercato Milan: rifiutata offerta da 30 milioni per Thiaw. Pesa il parere di Allegri sulla decisione di respingere l’assalto del Newcastle

Il mercato del Milan, nelle ore dedicate all’arrivo di Ardon Jashari, si infiamma anche sul fronte uscite. Un’importante offerta dalla Premier League è arrivata per Malick Thiaw, ma la risposta del club rossonero è stata netta, a conferma della centralità del difensore tedesco nel nuovo progetto tecnico di Massimiliano Allegri.

Il no al Newcastle: 30 milioni non bastano

Secondo le ultime indiscrezioni de La Gazzetta dello Sport, il Newcastle ha presentato al Milan un’offerta ufficiale da circa 30 milioni di euro per il cartellino di Malick Thiaw. Nonostante la cifra significativa, la dirigenza rossonera ha risposto con un secco “no”. La decisione di trattenere il giocatore è forte e condivisa con Allegri, che lo considera un pilastro fondamentale per la sua nuova difesa. Dopo aver già rifiutato una proposta del Como, Thiaw viene tolto dal mercato.

La scelta tattica di Allegri: una difesa a tre

La volontà di tenere Thiaw è strettamente legata alla nuova impostazione tattica che Massimiliano Allegri sta disegnando per il suo Milan. Il tecnico, come visto in tournée, ha intenzione di puntare con decisione su una difesa a tre, e in questo sistema Thiaw, per la sua capacità di giocare sia al centro che come laterale, è ritenuto un elemento insostituibile, giovane e con ampi margini di crescita.

Cassa con Chukwueze e Musah per finanziare il mercato

L’intenzione del Milan è quindi chiara: trattenere i suoi pilastri difensivi e fare cassa con altri giocatori per finanziare gli ultimi colpi. I principali indiziati a partire sono Samuel Chukwueze e Yunus Musah, entrambi con estimatori in Premier League. Il Fulham è il club più interessato a Chukwueze, anche se al momento propone una formula in prestito. Per Musah, invece, il Nottingham Forest è in pole position, pronto a presentare un’offerta per un trasferimento a titolo definitivo.