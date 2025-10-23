Calciomercato Milan, retroscena clamoroso svelato da quel giocatore: «In estate ho rifiutato i rossoneri per l’Arabia Saudita»

Calciomercato Milan: l’attaccante dell’Al Qadsiah, Mateo Retegui, ha spiegato perché ha detto no al Milan nell’ultima sessione di mercato

Mateo Retegui, attaccante della Nazionale italiana, ha raccontato ad Al Arabiya i retroscena del suo trasferimento in Arabia Saudita e del mancato approdo al Milan.

Il centravanti italo-argentino ha spiegato di aver scelto l’Al-Qadsiah soprattutto per la presenza dell’allenatore: «Ho deciso di venire qui grazie al tecnico del club saudita». Retegui ha poi confermato che con i rossoneri le trattative si erano complicate: «Con il Milan ci sono stati diversi problemi durante le discussioni». Una precisazione che chiude le speculazioni sul perché l’affare con il club di via Aldo Rossi non sia andato in porto.

Interpellato sulle critiche del presidente FIGC, Gabriele Gravina, riguardo alla sua scelta di lasciare l’Europa, l’attaccante ha mantenuto toni concilianti: «Rispetto l’opinione di Gravina, con lui ho un buon rapporto».

Retegui ha infine preferito non alimentare polemiche, temendo che le sue parole potessero essere travisate in un momento delicato per la Nazionale: «Non voglio parlare oltre, le mie affermazioni potrebbero essere distorte».

Il suo obiettivo resta chiaro: rispondere sul campo e contribuire alla qualificazione dell’Italia al Mondiale 2026.

