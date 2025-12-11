Calciomercato Milan, Furlani deve accelerare su due rinnovi: serve trovare l’accordo in tempi brevi per evitare problemi in estate. I dettagli

Calciomercato Milan, Pulisic e Maignan restano due giocatori chiave per i rossoneri e il rinnovo rappresenta una priorità per Furlani

Il calciomercato del Milan torna prepotentemente al centro del dibattito proprio nel momento migliore della squadra. I rossoneri si godono la vetta della Serie A, trascinati dalle prestazioni scintillanti di Christian Pulisic e Mike Maignan, due autentici leader che stanno facendo la differenza in maniera decisiva. L’esempio più lampante arriva dalla sfida contro il Torino: l’americano, entrato dalla panchina, ha capovolto il risultato in appena dieci minuti, regalando al Milan una vittoria fondamentale per riconquistare il primo posto.

La formazione guidata da Massimiliano Allegri sa di poter contare sulla classe dei suoi uomini chiave, ma proprio mentre la squadra vola, la società deve fare i conti con questioni che riguardano contratti, futuro e strategie di mercato. Nel cuore del calciomercato del Milan, infatti, il tema principale diventa quello dei rinnovi dei due protagonisti più influenti.

I nodi Pulisic e Maignan

Come evidenziato dal Corriere dello Sport, la situazione è delicata: «decisivi, ma il futuro resta un’incognita». Una frase che riassume perfettamente lo scenario in casa rossonera. Christian Pulisic, arrivato su grandi aspettative e confermatosi immediatamente come pedina imprescindibile, è tornato sotto i riflettori anche delle big della Premier League. Le sue prestazioni hanno acceso più di un interesse, motivo per cui la dirigenza milanista vuole blindarlo prima che eventuali offerte possano diventare una minaccia concreta.

Parallelamente, uno dei dossier più complessi del calciomercato del Milan riguarda Mike Maignan. Considerato da molti tra i migliori portieri del mondo, il francese rappresenta un punto fermo non solo sul piano tecnico, ma anche per la personalità che trasmette al reparto difensivo. Il problema, però, riguarda l’ingaggio: la distanza tra richiesta del giocatore e proposta del club è ancora ampia, e il dialogo procede con cautela.

Una priorità strategica per il Milan

Per il club di via Aldo Rossi, la questione rinnovi non è solo una formalità, ma una necessità imprescindibile per garantire continuità al progetto tecnico. Allegri ha bisogno dei suoi leader per arrivare fino in fondo nella corsa scudetto e per mantenere vivo l’entusiasmo che si respira intorno alla squadra. Perdere Pulisic o Maignan sarebbe uno scenario destabilizzante, soprattutto alla luce dell’attuale centralità dei due all’interno del gruppo.

Il calciomercato del Milan dei prossimi mesi, dunque, non ruoterà soltanto attorno ai possibili acquisti, ma sarà inevitabilmente dominato dalla partita dei rinnovi. Una partita decisiva quanto quelle che si giocano sul campo, da cui dipenderà buona parte del futuro rossonero.