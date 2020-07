Calciomercato Milan, rossoneri in pressing su Marc Roca

Calciomercato Milan: i rossoneri sarebbero in pressing su Marc Roca, centrocampista dell’Espanyol

Il Milan è a lavoro per la prossima stagione per migliorare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Uno degli obiettivi arriverebbe dalla Spagna. La dirigenza rossonera, come riportato da SportMediaset, starebbe infatti seguendo con attenzione Marc Roca; centrocampista classe ’96 dell‘Espanyol.

Il Milan vorrebbe sfruttare, dal punto di vista economico, la retrocessione del club di Barcellona. La caduta in Liga 2 dell’Espanyol avrebbe di fatto abbassato il prezzo del cartellino di Roca sino a 15 milioni di euro.