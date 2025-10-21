Calciomercato Milan, quel giocatore ha ‘stregato’ Moncada: pronto l’assalto per l’estate. Da battere la concorrenza del Chelsea

Calciomercato Milan, Suzuki nel mirino: Moncada prepara l’erede di Maignan. I rossoneri seguono da molto vicino l’estremo difensore giapponese

Il calciomercato del Milan entra nel vivo e si concentra su una questione cruciale: il futuro della porta rossonera. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club di via Aldo Rossi avrebbe messo nel mirino Zion Suzuki, giovane portiere giapponese del Parma che sta impressionando in Serie A con prestazioni di altissimo livello. Il titolo del quotidiano è eloquente: “Suzuki strega Moncada, ma il Chelsea fa sul serio”.

La situazione di Mike Maignan è infatti sempre più incerta. Il rinnovo del portiere francese, in scadenza nel 2026, è fermo da mesi e le richieste economiche del giocatore non sembrano conciliarsi con la politica salariale del Milan. Per questo, la dirigenza si sta già muovendo sul fronte del calciomercato Milan per individuare un sostituto di grande affidabilità in vista della prossima stagione.

Tra i nomi valutati, Suzuki è quello che più intriga Geoffrey Moncada e il suo staff. Il giapponese, classe 2002, si sta imponendo come una delle rivelazioni del campionato: reattivo, freddo nelle uscite e dotato di un ottimo gioco con i piedi, caratteristiche che si sposano perfettamente con il progetto tecnico del Milan.

Un osservatore rossonero era presente pochi giorni fa a Marassi, in occasione di Genoa-Parma, per visionarlo dal vivo. La gara, terminata 0-0, ha visto Suzuki protagonista assoluto con quattro interventi decisivi e un rigore parato al 95’, una prestazione che ha ulteriormente acceso i riflettori sul suo talento.

Tuttavia, la concorrenza non manca. Anche il Chelsea ha inserito Suzuki nella propria lista di obiettivi per il futuro, considerandolo un possibile investimento a lungo termine. Il Parma lo aveva acquistato un anno fa per circa 8 milioni di euro, ma il suo valore oggi sarebbe già triplicato. Per il Milan, quindi, si prospetta un’operazione complessa, che richiederebbe un investimento importante e una trattativa accurata.

Il calciomercato del Milan dovrà dunque muoversi con rapidità e strategia: da un lato la necessità di blindare Maignan o monetizzare la sua eventuale cessione, dall’altro la volontà di assicurarsi un portiere di prospettiva ma già pronto per grandi palcoscenici. Suzuki rappresenta il profilo ideale per un club che vuole continuare a coniugare sostenibilità economica e competitività sportiva.

La sfida tra Milan e Chelsea per il giovane talento giapponese è solo all'inizio, ma in casa rossonera cresce la convinzione: Suzuki potrebbe davvero essere il futuro tra i pali del Diavolo.