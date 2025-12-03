Calciomercato Milan, clamorosa indiscrezione di Repubblica: Thiago Silva vicino al ritorno in rossonero! Le ultime

Calciomercato Milan, ipotesi concreta: Thiago Silva pronto a tornare. L’indiscrezione di Repubblica. Cosa sta succedendo

La sessione estiva di mercato del Milan si è chiusa con l’arrivo del giovane difensore tedesco David Odogu, inserito in extremis come alternativa a profili più esperti. I rossoneri avevano infatti inseguito Manuel Akanji, poi approdato all’Inter, e Joe Gomez, rimasto al Liverpool. La scelta obbligata, unita al fatto che la squadra gioca con la difesa a tre e dispone di sole due riserve (una delle quali ancora inesperta), ha spinto la dirigenza a rivedere le strategie in vista di gennaio. L’obiettivo è chiaro: aggiungere un elemento di esperienza al reparto arretrato.

Mercato Milan, ritorno di fiamma per Thiago Silva

Il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Thiago Silva. L’ipotesi di un clamoroso ritorno a Milanello, già discussa da tempo, ora appare più concreta. Con la fine del campionato brasiliano a dicembre, il difensore potrà liberarsi dal Fluminense. Secondo quanto riportato da Repubblica, il Milan avrebbe accelerato i contatti per riportare il brasiliano in rossonero.

Gli indizi che rendono l’operazione plausibile non mancano: l’amore reciproco mai sopito tra Thiago Silva e l’ambiente milanista, i rapporti stretti con Zlatan Ibrahimovic e Max Allegri, oltre alla volontà del giocatore di tornare in Europa per avvicinarsi alla famiglia che vive a Londra. Non ultimo, il sogno di rimettersi in gioco nel calcio che conta e strappare una convocazione per il prossimo Mondiale.

La dirigenza valuta un contratto breve, di sei mesi, per sfruttare la sua esperienza e leadership in una seconda parte di stagione che si preannuncia decisiva per le ambizioni del Diavolo.

