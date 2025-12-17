Calciomercato Milan, Füllkrug sempre più vicino! Trattativa in fase avanzata ma resta un nodo, le ultime

Calciomercato Milan, l’attaccante tedesco si avvicina! La trattativa ora è in fase avanzata ma resta ancora un nodo. Ultime

Attraverso il canale YouTube di Fabrizio Romano, l’esperto di mercato Matteo Moretto ha fornito aggiornamenti importanti sul futuro di Niclas Füllkrug, attaccante del West Ham sempre più vicino a vestire la maglia rossonera. Con l’operazione Santiago Gimenez ormai definita, il Milan ha deciso di accelerare i tempi e rompere gli indugi.

Secondo Moretto, la situazione appare chiara: il club inglese e il centravanti tedesco hanno già stabilito di separarsi nel mese di gennaio. Füllkrug ha dato il suo assenso al trasferimento, restano soltanto da sistemare alcuni dettagli economici legati all’ingaggio.

Il direttore sportivo Tare punta a “bloccare” il giocatore il prima possibile, così da metterlo subito a disposizione di Allegri. La vera partita si gioca sulla formula: il Milan spinge per un prestito secco fino a giugno, mentre gli Hammers vorrebbero inserire un obbligo o almeno un diritto di riscatto. La sensazione, al momento, è che si possa chiudere proprio su quest’ultima opzione.

Moretto ha sottolineato come Füllkrug non rappresenti una semplice soluzione d’emergenza, ma una necessità tecnica per i rossoneri. Al Milan manca infatti un attaccante con le sue caratteristiche: fisicità, presenza in area e capacità di fare da riferimento offensivo. L’infortunio di Gimenez ha soltanto accelerato un processo che la dirigenza stava già monitorando da giorni.

Lo stato dell’affare, precisa Moretto, è avanzato ma non ancora concluso: “Non è ancora affare fatto, ma siamo in una fase molto avanzata.”

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

