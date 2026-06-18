Calciomercato Milan: ufficiale il controriscatto di Camarda, Chaka Traorè ceduto al Partizan

Calciomercato Milan: Camarda e Chaka Traore al centro dei movimenti odierni del club rossonero. Ecco cosa è successo

Il calciomercato del Milan fa registrare due importanti operazioni ufficiali che ridisegnano le gerarchie del reparto offensivo rossonero. I vertici societari di via Aldo Rossi hanno deciso di riprendere il controllo del cartellino di Francesco Camarda, ponendo fine alla sua recente esperienza nel Salento. Parallelamente, il club milanese ha definito un’operazione in uscita, sancendo l’addio a titolo definitivo dell’esterno ivoriano Chaka Traorè, pronto a iniziare una nuova avventura calcistica lontano dall’Italia.

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Il meccanismo del riscatto: Camarda torna in rossonero

La nota ufficiale che certifica il ritorno a Milano del talentuoso attaccante classe 2008 è stata diramata direttamente dal club pugliese. La dirigenza giallorossa aveva inizialmente scelto di investire sul ragazzo, attivando la clausola in proprio favore per l’acquisto del cartellino. Tuttavia, la risposta della società milanese non si è fatta attendere: i rossoneri hanno fatto valere gli accordi pregressi esercitando la propria controopzione, una mossa strategica fondamentale per non perdere uno dei gioielli più lucenti della propria cantera.

A fare chiarezza sulla complessa dinamica burocratica è stato lo stesso club salentino con un comunicato stampa: “L’U.S. Lecce comunica che, dopo aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Francesco Camarda, l’A.C. Milan ha fatto valere il diritto di controopzione sul calciatore”.

I numeri della stagione di Camarda a Lecce

L’annata trascorsa nel campionato pugliese ha rappresentato una tappa cruciale per lo sviluppo e la maturazione professionale del giovanissimo centravanti. Nel corso dell’ultima stagione agonistica, la giovane promessa ha collezionato ben 23 presenze ufficiali sul rettangolo verde, accumulando un totale di 801 minuti complessivi di gioco. Nonostante la giovane età e la forte pressione della massima serie, Camarda è riuscito a dare il suo contributo sia in Serie A—competizione in cui ha firmato 1 gol—sia in Coppa Italia, dove si è distinto mettendo a referto un prezioso assist vincente.

Mercato Milan: Chaka Traorè saluta e va in Serbia

Contestualmente al rientro del classe 2008, il Milan ha formalizzato la cessione di un altro profilo cresciuto nel proprio settore giovanile. L’esterno offensivo Chaka Traorè è stato ceduto a titolo definitivo al FK Partizan Belgrado. Il calciatore si trasferisce nella massima serie serba per trovare maggiore continuità e minutaggio sia in campionato sia nelle competizioni europee.

Il club rossonero ha voluto congedarsi ufficialmente dal giocatore con un messaggio di ringraziamento pubblicato sul proprio portale: “Il Club ringrazia Chaka per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionisti.”