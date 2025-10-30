Calciomercato Milan, Tare continua a seguire da vicino quell’attaccante. Affare possibile ad una sola condizione: ecco quale

Calciomercato Milan: occhi su Zirkzee, possibile occasione in prestito. L’olandese è uno dei nomi valutati dal club rossonero.

Il nome di Joshua Zirkzee torna prepotentemente nel mirino del calciomercato del Milan. L’attaccante olandese del Bologna, tra i talenti più interessanti del campionato, vive un momento di difficoltà e potrebbe cercare una nuova opportunità per rilanciarsi. In casa rossonera il suo profilo non è affatto nuovo: già in passato, infatti, Zirkzee aveva avuto contatti con il Milan, salvo poi declinare la proposta. Oggi, però, lo scenario potrebbe cambiare.

La crisi offensiva del Milan, costretto a reinventarsi in avanti e a valutare soluzioni come Panichelli e Burkardt, ha spinto la dirigenza a riaprire il dossier legato al centravanti olandese. L’idea di un ritorno di fiamma, secondo quanto riportato da Gazzetta.it, resta legata soprattutto alle condizioni economiche dell’operazione e alla volontà del giocatore.

Calciomercato Milan: il prestito come chiave per l’affare Zirkzee

Nel mondo del calciomercato del Milan, la prudenza economica è diventata una regola. Dopo gli investimenti consistenti delle ultime sessioni — tra cui quello da 28 milioni per Santiago Giménez, non ancora pienamente convincente — la società valuta solo operazioni sostenibili. In quest’ottica, l’arrivo di Zirkzee in prestito rappresenterebbe una soluzione perfetta: formula vantaggiosa, basso rischio e possibilità di testare il giocatore in un contesto più competitivo.

Secondo le indiscrezioni, il Milan non intende muovere i primi passi. Tuttavia, se fosse lo stesso Zirkzee a manifestare il desiderio di trasferirsi, magari aprendo alla formula del prestito, la posizione di Casa Milan potrebbe cambiare rapidamente. La sensazione è che l’attaccante resti una pista da monitorare con attenzione, soprattutto se il Bologna decidesse di aprire alla trattativa durante la finestra invernale.

Rischio, opportunità e visione futura

Zirkzee incarna perfettamente il tipo di profilo su cui il calciomercato del Milan ama puntare: giovane, di prospettiva e con margini di crescita ancora ampi. Le sue caratteristiche tecniche — potenza, creatività e capacità di dialogare con i compagni — si sposerebbero bene con il gioco di Massimiliano Allegri, che cerca un centravanti capace di unire fisicità e fantasia.

Al momento il club rossonero resta in posizione d’attesa, ma il file Zirkzee-Milan non è affatto chiuso. Se l’olandese dovesse aprire alla possibilità di un prestito, il calciomercato del Milan potrebbe presto accendersi con un colpo a sorpresa, in perfetto stile rossonero.