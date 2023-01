Calciomercato Monza: ufficiale l’arrivo di Franco Carboni

Calciomercato Monza, dall’Inter, passando dal Cagliari, arriva Franco Carboni con un prestito di diciotto mesi

Il Monza si rinforza in attacco. Franco Carboni lascia la Sardegna, la Serie B e i colori rossoblù del Cagliari. La formazione detentrice del suo cartellino, l’Inter, decide di richiamare il terzino argentino dal prestito con gli isolani dopo metà stagione e lo gira ai brianzoli per 18 mesi: l’operazione è stata chiusa con un diritto di riscatto e la possibilità di controriscatto per il club nerazzurro. Di seguito il comunicato del Cagliari.

«Il Cagliari Calcio comunica di aver definito con l’Inter la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Franco Carboni. Il laterale ha totalizzato in rossoblù 14 presenze tra campionato e Coppa Italia. Il Club ringrazia Franco per quanto dato alla squadra in questa prima parte di stagione, augurandogli un buon proseguimento di carriera».

