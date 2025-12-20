Calciomercato Napoli, nome nuovo per il centrocampo: Manna punta ad un colpo simile alla McTominay. Le ultimissime su questo affare

Calciomercato Napoli, Manna prosegue la caccia al centrocampo. Il nome nuovo per la linea mediana è quello di Tyler Adams. I dettagli

Il calciomercato del Napoli entra sempre più nel vivo con l’avvicinarsi della sessione di gennaio, una finestra che potrebbe rivelarsi strategica non solo per interventi immediati, ma anche in ottica futura. Come spesso accade, molte società iniziano a muoversi con largo anticipo, sondando il terreno per calciatori che potrebbero essere acquistati anche nella prossima estate. In questo scenario dinamico, il Napoli sta lavorando su più tavoli, valutando profili utili a rafforzare una rosa già competitiva ma bisognosa di nuove energie.

Nelle ultime ore, in chiave calciomercato del Napoli, è emerso un nome di spessore internazionale: Tyler Adams. Il centrocampista statunitense, attualmente in forza al Bournemouth, è finito nel mirino del club azzurro come possibile rinforzo per la mediana. Un interesse che conferma la volontà della dirigenza partenopea di alzare ulteriormente il livello qualitativo e fisico del centrocampo, puntando su giocatori giovani ma già abituati a competere ad alti livelli.

A riportare l’indiscrezione è stato Ekrem Konur, esperto di calciomercato internazionale, secondo cui il Bournemouth sarebbe pronto a prendere in considerazione offerte comprese tra i 35 e i 40 milioni di euro per il cartellino di Adams. Una valutazione importante, che testimonia il valore del giocatore e la forte concorrenza attorno al suo nome. Sul centrocampista, infatti, ci sarebbero anche club di primissimo piano della Premier League come Chelsea, Arsenal, Tottenham e Manchester United, oltre a società europee come l’RB Lipsia.

Il calciomercato del Napoli, quindi, si inserisce in una corsa tutt’altro che semplice. Adams è un profilo che piace per la sua intensità, la capacità di recuperare palloni e l’intelligenza tattica, caratteristiche che lo rendono ideale per un centrocampo moderno. La sua duttilità gli consente di agire sia davanti alla difesa sia come mezzala, offrendo diverse soluzioni tattiche all’allenatore azzurro.

Dal punto di vista contrattuale, il giocatore è legato al Bournemouth fino al 2028, un dettaglio che rafforza la posizione del club inglese nelle trattative. Questo rende difficile immaginare un’operazione immediata a gennaio, ma non esclude che il Napoli possa muoversi già ora per impostare un affare in vista dell’estate, anticipando la concorrenza.

Molto dipenderà dalle strategie del club e dalle eventuali uscite a centrocampo. Il calciomercato del Napoli resta comunque attivo e ambizioso, con l’obiettivo di costruire una squadra sempre più solida e competitiva anche in prospettiva europea. Tyler Adams è solo uno dei nomi sul taccuino della dirigenza, ma il suo profilo rappresenta perfettamente la linea seguita dal Napoli: investire su qualità, dinamismo e prospettiva internazionale.