Calciomercato Napoli, Basic ha detto sì: si può chiudere a giorni

Calciomercato Napoli: gli azzurri sarebbero vicini al colpo Basic, bisogna solo trovare la modalità giusta dell’affare con il Bordeaux

Il Napoli sta per accontentare Luciano Spalletti per il centrocampista di quantità che il mister aveva chiesto. Sarebbero infatti vicina la chiusura dell’affare Toma Basic con il Bordeaux. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il gigante croato avrebbe già detto sì al club partenopeo che adesso deve trovare la quadra con i francesi.

Gli azzurri vorrebbero prelevare il calciatore in prestito con obbligo di riscatto nella prossima stagione, mentre i transalpini vorrebbero cedere subito Basic a titolo definitivo. Il Napoli potrebbe così chiudere la trattativa offrendo una cifra tra i 7 e gli 8 milioni di euro.