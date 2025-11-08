Calciomercato Napoli, Manna ha un obiettivo per gennaio: il giocatore piace molto ai partenopei. Sfida all’Atletico Madrid

Calciomercato Napoli: Breno Bidon nel mirino per rinforzare il centrocampo di Conte. I partenopei stanno cercando giocatori per rinforzare la rosa.

Il calciomercato del Napoli entra nel vivo in vista della sessione di gennaio. Il club partenopeo, dopo un inizio di stagione altalenante, sta valutando diverse soluzioni per potenziare la rosa a disposizione di Antonio Conte. L’obiettivo è chiaro: dare maggiore equilibrio e profondità a un organico che, tra impegni in campionato e in Europa, ha bisogno di nuove energie soprattutto in mezzo al campo.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Napoli sarebbe particolarmente attento al mercato sudamericano e avrebbe individuato in Breno Bidon uno dei profili più interessanti. Il giovane centrocampista del Corinthians si è messo in mostra nel Brasileirão grazie alla sua capacità di impostare il gioco, alla visione e alla qualità tecnica. Le sue prestazioni non sono passate inosservate ai grandi club europei, e ora il suo nome figura tra i principali obiettivi del calciomercato Napoli.

A rivelare l’interesse degli azzurri è stato il giornalista Ekrem Konur, esperto di mercato internazionale, secondo cui il Corinthians rischia di perdere uno dei suoi talenti più promettenti. Sul giocatore, infatti, ci sarebbero anche Atletico Madrid, Sporting Lisbona e Manchester United, club che avrebbero già manifestato il proprio interesse. L’Atletico, in particolare, avrebbe avanzato un’offerta di circa 18 milioni di euro, mentre Napoli e gli altri club restano in attesa di sviluppi.

Il direttore sportivo Giovanni Manna segue con attenzione la situazione. Il dirigente azzurro è consapevole che per Conte serva un centrocampista capace di abbinare qualità e quantità, in grado di inserirsi nei meccanismi tattici dell’allenatore e garantire alternative valide a Lobotka, Anguissa.

Il calciomercato Napoli, dunque, potrebbe vivere settimane calde, con diverse piste aperte anche in altri reparti. Tuttavia, la priorità resta il centrocampo, e Breno Bidon rappresenta un investimento di prospettiva che potrebbe dare nuova linfa al progetto tecnico di Conte.

Con la sessione invernale ormai alle porte, il Napoli vuole farsi trovare pronto per cogliere le giuste opportunità e continuare a costruire una squadra competitiva sia in Serie A che in Europa. Gli occhi del calciomercato Napoli restano quindi puntati sul Brasile e sul talento del Corinthians, mentre Manna e Conte preparano le prossime mosse per rinforzare il cuore della squadra azzurra.