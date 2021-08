Calciomercato Napoli, per il centrocampo c’è Gagliardini: le ultime

Calciomercato Napoli, gli azzurri in cerca di un rinforzo a centrocampo. Sondato il terreno per Gagliardini dell’Inter

Prima della chiusura del mercato, il Napoli potrebbe mettere a segno un nuovo colpo a centrocampo. Secondo quanto scritto da Tuttosport, il club azzurro avrebbe già preso contatti con l’agente di Roberto Gagliardini, ormai fuori dai piani tecnici dell’Inter.

L’ex Atalanta sarebbe preferito a Matias Vecino, altro nome circolato in questi ultimi giorni in un possibile scambio, visto anche l’interesse dei nerazzurri per Lorenzo Insigne.