Calciomercato Napoli: giorni decisivi per Zaccagni, ma spunta un altro big a centrocampo

Settimane decisive per l’ufficialità di Zaccagni ma c’è un’alternativa per il centrocampo del Napoli della prossima stagione

Il Napoli non giocherà la prossima Champions League. Il verdetto dell’ultima giornata di campionato potrebbe condizionare il mercato estivo della squadra di De Laurentiis. Qualcosa si muoverà già nelle prossime settimane.

Zaccagni è promesso sposo da gennaio degli azzurri. Non ha fatto un gran girone di ritorno ma tutto dovrebbe risolversi in maniera positiva entro qualche settimana. Anche perchè se no il Napoli potrebbe provare l’assalto ad un altro big di centrocampo del nostro campionato, ossia Rodrigo De Paul che costa 40 milioni. Sul giocatore però c’è sempre anche l’Inter che ha dalla sua le certezze dovute alla vittoria del campionato e la conseguente qualificazione in Champions. Lo riporta Il Mattino.