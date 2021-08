Calciomercato Napoli, chiesto Pellegrini alla Juve: la situazione

Calciomercato Juve: ipotesi Napoli per Luca Pellegrini, che è destinato a lasciare i bianconeri anche questa estate

Si profila un’altra cessione in prestito per Luca Pellegrini dopo la decisione di Allegri di puntare su Mattia De Sciglio nel ruolo di vice Alex Sandro. Il terzino potrebbe così lasciare la Juve anche in questa sessione di mercato.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’ultima ipotesi per il suo futuro è rappresentata dal Napoli: il club azzurro è alla ricerca di un terzino sinistro e quello di Pellegrini è un profilo che piace a Giuntoli.