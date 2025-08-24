Calciomercato Napoli, Conte sorride ancora: Hojlund ha aperto. E non solo...

Calciomercato Napoli, Conte sooride: Hojlund ha aperto. E non finisce qui… Gli Azzurri pronti a rinforzarsi ulteriormente dopo l’esordio vincente

Il mercato del Napoli entra nella sua fase più calda, con la dirigenza impegnata su più fronti in un lavoro diplomatico e strategico per definire la rosa del futuro. La priorità assoluta ha un nome e un cognome: Rasmus Hojlund. L’operazione per portare l’attaccante danese all’ombra del Vesuvio è una partita a scacchi complessa e costosa, che richiede fondamenta solide prima di poter essere finalizzata. Il club sta lavorando intensamente con l’entourage del giocatore, guidato dal padre Anders, per delineare un progetto a lungo termine che possa convincere il 22enne. Hojlund, dal canto suo, ha aperto con convinzione al trasferimento: è attratto dalle ambizioni del Napoli e dalla possibilità di giocare la Champions League, ma ha posto una condizione chiara. Desidera una soluzione definitiva, un trasferimento a titolo permanente o un prestito con obbligo di riscatto, per avere una prospettiva sicura e non essere solo un rinforzo temporaneo.

Tuttavia, l’affare è tutt’altro che semplice. Se la formula del prestito con obbligo non spaventa il Manchester United, le cifre richieste sono imponenti: una quarantina di milioni per il riscatto, più cinque per il prestito oneroso. Il vero nodo da sciogliere, però, resta l’ingaggio del calciatore. L’accordo sul salario non è ancora stato raggiunto e, finché questa distanza non sarà colmata, il Napoli non lancerà l’assalto finale ai Red Devils, che attendono fiduciosi. La giornata di domani, 25 agosto, potrebbe rivelarsi cruciale per sbloccare la situazione. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Parallelamente, si lavora per il centrocampo, dove si intrecciano suggestioni e piste concrete. L’ultima idea porta il nome di Adrien Rabiot, 30 anni, messo sul mercato dall’Olympique Marsiglia dopo una lite interna. Il Napoli ha avviato contatti esplorativi con la madre-agente Veronique, un atto quasi dovuto per un giocatore di tale calibro, ma al momento la pista appare fredda.

Molto più calde sono le tracce che portano al passato. Il nome forte è quello di Elif Elmas, desideroso di tornare in una città dove è stato felice e ha vinto uno scudetto da protagonista. Venduto al Lipsia per quasi 25 milioni un anno e otto mesi fa, ora il Napoli vorrebbe riportarlo a casa, ma deve superare l’ostacolo della distanza economica con il club tedesco sulle cifre e le modalità del riscatto. L’alternativa è un’altra vecchia conoscenza, Marco Brescianini, 25enne dell’Atalanta. L’operazione per lui, valutato 15 milioni, è però complessa, essendo legata a doppio filo alla trattativa tra l’Atalanta e il Milan per Musah. In questo turbinio di trattative, una certezza: il rinnovo di Matteo Politano fino al 2028, sigillato con la soddisfazione di tutte le parti.