Calciomercato Napoli: De Laurentiis vorrebbe sacrificare solo Fabian Ruiz tra i big, ma spara alto sul prezzo

Senza Europa League, il Napoli avrà bisogno di far cassa cedendo dei big per finanziare la prossima finestra di calciomercato. Nella testa di Aurelio De Laurentiis, però, come riportato dal Corriere dello Sport ci sarebbe l’idea di cedere il solo Fabian Ruiz. Né Koulibaly né Meret, ma solo il centrocampista spagnolo.

Alla finestra, per il calciatore, ci sarebbero sia il PSG che l’Atletico Madrid ma il patron partenopea spara alto sul prezzo: circa 50 milioni di euro per lasciare partire Fabian.