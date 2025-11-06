Calciomercato Napoli, non solo Mainoo per il centrocampo: Manna segue quei tre profili che giocano in Serie A

Calciomercato Napoli: quattro nomi per rinforzare il centrocampo di Conte. Nel mirino anche Lorenzo Pellegrini e Davide Frattesi.

Il calciomercato del Napoli entra nel vivo in vista della sessione invernale. Dopo un avvio di stagione altalenante e con l’obiettivo di rilanciare la corsa in campionato e in Europa, la società azzurra è pronta a intervenire sul mercato per rinforzare il centrocampo. Giovanni Manna, direttore sportivo del club partenopeo, è già al lavoro insieme ad Antonio Conte per individuare il profilo giusto da inserire nella rosa.

Le priorità sono chiare: servono qualità, dinamismo e capacità di adattamento agli schemi del tecnico salentino. Come riportato da Calciomercato.com, il Napoli ha messo nel mirino diversi centrocampisti di alto livello, con l’obiettivo di aggiungere spessore e soluzioni tattiche in una zona del campo dove, complici infortuni e calo di rendimento, la squadra ha sofferto.

Il primo nome sulla lista è quello di Kobbie Mainoo, giovane talento del Manchester United già seguito in estate. Il Napoli aveva tentato un approccio per il classe 2005, ma i “Red Devils” avevano chiuso le porte. Ora, con Manna deciso a riprovarci, non è escluso che il club azzurro torni alla carica con una nuova proposta, magari in prestito con diritto di riscatto.

Non è però l’unica pista. Nel mirino del calciomercato del Napoli ci sono anche diversi profili della Serie A. Uno dei nomi più interessanti è quello di Fabio Miretti della Juventus, giovane ma già con esperienza europea. Conte lo apprezza per duttilità e capacità di inserimento, e potrebbe rappresentare un investimento di prospettiva.

Un’altra idea conduce a Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma. Il centrocampista giallorosso è un profilo che Conte stima da tempo per leadership e visione di gioco, ma l’operazione appare complicata per ragioni economiche e affettive. Ancora più difficile, almeno sulla carta, l’ipotesi Davide Frattesi: l’ex Sassuolo, oggi all’Inter, risponde perfettamente all’identikit di Conte ma i nerazzurri non hanno intenzione di privarsene.

Il calciomercato del Napoli di gennaio, quindi, si preannuncia intenso e strategico. Manna e Conte vogliono regalare alla squadra un centrocampista capace di alzare il livello tecnico e garantire equilibrio. L’obiettivo è chiaro: rendere il Napoli più competitivo e pronto a lottare fino in fondo per le posizioni di vertice, confermando l’ambizione di un club che non vuole accontentarsi.